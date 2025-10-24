VD till Gerdahallen
2025-10-24
Hos oss får du leda en verksamhet där hälsa, glädje och gemenskap står i centrum? Gerdahallen är en stiftelse knuten till Lunds universitet med uppdraget att främja motion och välmående bland studenter och anställda. Vi söker nu en engagerad och trygg ledare som kan ta ett helhetsansvar och få verksamhetens långsiktiga strategi, operativ styrning och de dagliga mötena med medarbetare och medlemmar att gå i samklang.Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Som VD leder du verksamheten utifrån styrelsen övergripande mål och i samarbete med övriga ledningsgruppen och medarbetare. Uppdraget omfattar både strategiskt utvecklingsarbete och operativt ledarskap där du ska få ekonomi, personal, marknad, styrning och verksamhetsutveckling att samverka så Gerdahallen fortsätter att vara en attraktiv, hållbar och välfungerande organisation.
Ansvarsområden
Som VD rapporterar du till stiftelsens styrelse och leder ett team med funktionsansvariga inom ekonomi, kommunikation, fysioterapi, fastighet, kundservice och träning. Du har det övergripande ansvaret för verksamhetens resultat, medarbetare och utveckling.
Fokus under de kommande åren:
• Implementera långsiktig styrning, med struktur och uppföljning av uppsatta mål
• Säkerställa en god arbetsmiljö med tydliga roller där ansvar och mandat framgår
• Utveckla ledningsgrupp och främja ett tillitsfullt samarbetsklimat
• Säkerställa tydlig kommunikation och goda relationer med intressenter i det omgivande samhället
• Förvalta och vidareutveckla Gerdahallens värdegrund som är kvalitet, glädje och gemenskap
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har:
• Dokumenterad erfarenhet av strategiskt och operativt ledarskap
• Förmåga att bygga och leda välfungerande team med god arbetsmiljö
• God ekonomisk förståelse och förmåga att fatta affärsmässiga och verksamhetsnära beslut
• Välutvecklad kommunikativ förmåga och vana att bygga långsiktiga relationer och företräda en verksamhet externt
• Intresse för träning, hälsa och samhällsnytta
Meriterande:
• Erfarenhet från motions-, idrotts- eller annan samhällsnyttig verksamhet
• Erfarenhet från stiftelse, ideell eller medlemsstyrd organisation
• Ledarskapserfarenhet från till exempel försvaret, eller från idrott eller föreningslivDina personliga egenskaper
Du är en mogen och trygg ledare som kombinerar struktur och tydlighet med engagemang och omtanke som får andra att vilja utvecklas. Du är van att driva övergripande frågor, skapa delaktighet och få andra att hitta inre motivation genom att kommunicera på ett inkluderande sätt.Om företaget
Gerdahallen är en av Sveriges mest välkända träningsanläggningar med omkring 9 000 medlemmar och en omsättning på cirka 47 miljoner kronor. Vi erbjuder ett brett utbud av träning, fysioterapi och hälsotjänster med hög kvalitet och stark gemenskap. Verksamheten drivs utan vinstintresse och har som syfte att främja hälsa för anställda och studenter vid Lunds Universitets, men är öppen för alla.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Gerdahallen med SJR Executive Search. För frågor kontakta Tomas Vinnersten, Senior Rekryteringskonsult, SJR Executive Search, på tomas.vinnersten@sjr.se
Välkommen med din ansökan via www.sjr.se.
Fast l?n
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
