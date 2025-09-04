VD assistent sökes

Hermel AB / Administratörsjobb / Göteborg
2025-09-04


Tjänstebeskrivning: Assistent till VD

Om rollen:

Vi söker en driven, strukturerad och flexibel assistent till VD med en stark känsla för ansvar och integritet. Du kommer att fungera som VD:s förlängda arm och avlasta i såväl operativa som administrativa uppgifter i flera bolag. Rollen är varierad och kräver att du är lösningsorienterad, självgående och har en naturlig känsla för service och struktur.

Publiceringsdatum
2025-09-04

Dina arbetsuppgifter
Agera stöd till VD i det dagliga arbetet och vara en länk mellan VD och övriga teamet

Hantera och prioritera inkommande e-post, kalenderbokningar och korrespondens

Delta i och ibland leda interna möten, följa upp beslut och rapportera tillbaka till VD

Skapa underlag, presentationer, protokoll och andra dokument i Microsoft Office

Följa upp projekt, deadlines och leveranser i olika bolag

Utföra research, ta fram sammanställningar och presentationer

Vara kontaktperson i vissa externa ärenden och representera VD vid behov

Administrativa uppgifter som bokningar, resor, fakturahantering eller enklare HR-support

Identifiera förbättringsområden och ta egna initiativ till effektivisering

Kvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift

Goda kunskaper i Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)

Tidigare erfarenhet av en liknande roll (meriterande)

Erfarenhet av arbete i flera parallella projekt eller organisationer är en fördel

Förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter och system

Hög integritet, lösningsfokus och prestigelös inställning

Dina personliga egenskaper
Du är flexibel, självgående och trivs med ett högt tempo

Du är kommunikativ och trygg i mötet med olika typer av människor

Du är strukturerad men också kreativ och ser lösningar snarare än problem

Du är lyhörd och har en god känsla för när du ska ta egna initiativ eller stämma av

Omfattning:
Heltid eller deltid enligt överenskommelse. Möjlighet till hybridarbete beroende på uppdragets karaktär.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: info@i-neo.nu

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Hermel AB (org.nr 559447-2713)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9493126

