VD assistent sökes
Hermel AB / Administratörsjobb / Göteborg Visa alla administratörsjobb i Göteborg
2025-09-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Visa alla jobb hos Hermel AB i Göteborg
Tjänstebeskrivning: Assistent till VD
Om rollen:
Vi söker en driven, strukturerad och flexibel assistent till VD med en stark känsla för ansvar och integritet. Du kommer att fungera som VD:s förlängda arm och avlasta i såväl operativa som administrativa uppgifter i flera bolag. Rollen är varierad och kräver att du är lösningsorienterad, självgående och har en naturlig känsla för service och struktur.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Agera stöd till VD i det dagliga arbetet och vara en länk mellan VD och övriga teamet
Hantera och prioritera inkommande e-post, kalenderbokningar och korrespondens
Delta i och ibland leda interna möten, följa upp beslut och rapportera tillbaka till VD
Skapa underlag, presentationer, protokoll och andra dokument i Microsoft Office
Följa upp projekt, deadlines och leveranser i olika bolag
Utföra research, ta fram sammanställningar och presentationer
Vara kontaktperson i vissa externa ärenden och representera VD vid behov
Administrativa uppgifter som bokningar, resor, fakturahantering eller enklare HR-support
Identifiera förbättringsområden och ta egna initiativ till effektiviseringKvalifikationer
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
Tidigare erfarenhet av en liknande roll (meriterande)
Erfarenhet av arbete i flera parallella projekt eller organisationer är en fördel
Förmåga att snabbt sätta sig in i nya arbetsuppgifter och system
Hög integritet, lösningsfokus och prestigelös inställningDina personliga egenskaper
Du är flexibel, självgående och trivs med ett högt tempo
Du är kommunikativ och trygg i mötet med olika typer av människor
Du är strukturerad men också kreativ och ser lösningar snarare än problem
Du är lyhörd och har en god känsla för när du ska ta egna initiativ eller stämma av
Omfattning:
Heltid eller deltid enligt överenskommelse. Möjlighet till hybridarbete beroende på uppdragets karaktär.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: info@i-neo.nu Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hermel AB
