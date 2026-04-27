Chef (Kriminalvårdsinspektör) till A Haparanda
Om Kriminalvården
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Luleå är Kriminalvårdens nordligaste och omfattar anstalterna Luleå och Haparanda samt häktet Luleå. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare men här arbetar även vårdprofessioner, administrativ personal, pedagoger, produktionsledare m fl. På anstalterna är de intagna sysselsatta med utbildning, olika behandlingsprogram eller inom anstalternas träproduktion. Till anstalten respektive häktet Luleå tar du dig enkelt med kollektivtrafik, är du bilburen parkerar du på vår personalparkering. Anstalten Haparanda ligger fem minuters promenad från Haparanda station.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och viktigt samhällsuppdrag där du kan göra nytta och skillnad. Vi söker dig som i rollen som chef (kriminalvårdsinspektör) ansvarar för det dagliga operativa arbetet tillsammans med ditt arbetslag. Du kommer till en arbetsplats som värdesätter delaktighet, personlig utveckling och engagemang. Som ledare hjälper du dina medarbetare att på olika sätt rusta våra klienter att klara ett liv utan kriminalitet och droger, det vi kallar Bättre ut.
Som chef leder, utvecklar och följer du upp verksamheten samt utgör ett stöd för dina medarbetare i det dagliga arbetet. I arbetet ingår personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för medarbetare, som jobbar främst som Kriminalvårdare, klienthandläggare, programledare och inom administration vid Anstalten Haparanda. Du bidrar i ledningsgruppens utvecklingsarbete i samarbete med verksamhetens övriga chefer, både lokalt på anstalten Haparanda och i verksamhetsområde Luleå i helhet.
Intervjuer kommer att genomföras på plats i Haparanda 25 maj.Kvalifikationer
Vi söker dig som har lätt för att samarbeta och förmågan att engagera andra. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa ditt budskap utifrån mottagarens förutsättningar. Du är lugn och professionell även i krävande situationer och har förmågan att anpassa dig till förändrade förutsättningar. I din yrkesroll har du en analytisk blick, god problemlösningsförmåga och en förmåga att tillsammans med dina medarbetare driva utvecklings- och förändringsarbete inom ett av världens bästa kriminalvårdssystem.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning eller annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet
Chefserfarenhet (personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar)
Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift
Det är även meriterande med:
Kriminalvårdens chefsförsörjningsprogram eller annat chefsutvecklingsprogram
Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
Relevant erfarenhet från annan offentlig verksamhet
Erfarenhet av myndighetsutövande företrädesvis inom rättskedjanÖvrig information
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Varbi. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
953 37 HAPARANDA Arbetsplats
Avdelningen för anstalt, häkte och frivård, Region Nord, VO Luleå, A Haparanda Kontakt
Sandra Lindblom 026-4561331 Jobbnummer
9876286