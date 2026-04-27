Controller till Ekonomiavdelningen, Hallands sjukhus Halmstad eller Varberg
Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Som controller på Ekonomiavdelningen vid Hallands sjukhus har du en central roll nära verksamheten. Du tillhandahåller både operativt och strategiskt ekonomiskt stöd till flera av sjukhusets enheter och utgör en viktig samarbetspartner för chefer i deras dagliga arbete. Sjukhusets verksamheter är lokaliserade i Halmstad, Varberg och Kungsbacka.
Med fokus på analys av ekonomiskt utfall och prognoser bidrar du till att skapa goda förutsättningar och beslutsunderlag för att leda verksamheten utifrån fakta och bästa tillgängliga kunskap. Ditt arbete stödjer verksamheterna i att utföra sitt uppdrag och fortsätta utvecklas inom givna ekonomiska ramar.
Du deltar som ekonomistöd i ledningsgrupper inom de verksamheter du ansvarar för och bidrar aktivt till vår gemensamma verksamhetsutveckling. Rollen omfattar även arbete med budget, investeringar, bokslut samt löpande månadsuppföljning, där du omsätter produktion och verksamhetsdata till ett tydligt ekonomiskt perspektiv.
Utöver det dagliga ekonomiarbetet är du delaktig i utvecklingsinitiativ med målet att stärka värdet av ekonomiavdelningens leverans genom effektivare arbetssätt och ett ökat nyttjande av digitala möjligheter.
Om arbetsplatsen
HS Ekonomi och Informatik, vilket Ekonomiavdelningen är en del av tillsammans med Informatikavdelningen och Klassifikationsavdelningen, har till uppgift att leverera korrekta beslutsunderlag, fakta och stöd utifrån vår samlade kompetens. Vi har en god arbetsgemenskap där vi samarbetar och hjälper varandra. Vi har ett kollegialt lärande där vi bidrar till varandras kompetensutveckling och en god arbetsmiljö.
Avdelningarna har tillsammans cirka 30 medarbetare varav cirka hälften har sin fysiska arbetsplats i Halmstad och hälften i Varberg.
Ekonomiavdelningen består av 8 engagerade ekonomicontrollers som arbetar med verksamhetsnära ekonomistöd på olika nivåer och i olika processer med fokus på analyser, prognoser och ekonomiska konsekvenser av olika beslut. Vi har en kultur som främjar kontinuerlig utveckling och samarbete. Större delen av våra möten och samarbeten sker via digital kommunikationsplattform.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi. Har du tidigare arbetslivserfarenhet från offentlig sektor är det meriterande. Du som söker besitter mycket goda kunskaper i Microsoft Office 365. Har du kunskaper inom ekonomisystem som t.ex. Agresso och särskilda kunskaper inom redovisning eller inom områden angränsande till ekonomi som exempelvis BI, schemaläggning och förändringskunskap ser vi det som meriterande.
För att säkerställa en god och säker kommunikation med kollegor, patienter/kunder och övriga kontakter ställer vi krav på goda kunskaper i svenska språket, tal som skrift.
För att trivas och lyckas i rollen är du en drivande, strukturerad och analytisk person som har förmågan att på ett pedagogiskt sätt förklara även komplexa sammanhang. Du är ödmjuk och prestigelös, har en god kommunikativ förmåga och en stark servicekänsla, och anpassar ditt budskap efter mottagare och situation.
Du arbetar lika tryggt självständigt som tillsammans med andra och har ett proaktivt förhållningssätt i ditt arbete. För dig är det viktigt att leverera med hög kvalitet och att hålla deadlines.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser personlig lämplighet som en avgörande del för att lyckas i rollen och i vår verksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Övrig information
Referenstagning är en del av vår rekryteringsprocess. Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Halland kan vi komma att ta interna referenser från nuvarande eller tidigare chef. Referenstagning föregås alltid av dialog med dig som sökande.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
http://www.regionhalland.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
301 85 HALMSTAD Arbetsplats
Ekonomi och informatik Kontakt
Biträdande ekonomichef
Frida Dyverfors 0766-956626 Jobbnummer
9876287