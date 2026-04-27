Vikarierande badvärd till Midnattsolsbadet i Kiruna
Kiruna kommun, Fritids och service / Säkerhetspersonalsjobb / Kiruna
2026-04-27
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Vi ser fram emot att höra från dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-27Arbetsuppgifter
Som badpersonal säkerställer du en trygg vistelse för våra gäster som besöker badanläggningen och tillsammans med kollegor ser till att badhuset motsvarar de förväntningar som finns gällande service, renlighet och badbevakning.Dina arbetsuppgifter
* Livräddning och badbevakning
* Simlärare, planera och genomföra simundervisning för skolornas elever samt för badets egen regi för alla åldrar, från babysim till vuxensimskola
* Lokalvård
* Kundbemötande
* Kassabetjäning
* Vattenträningsinstruktör
* Vattenrening
* Planera, utveckla och utföra olika aktiviteter och arrangemang
* Kaféverksamhet
1 års vikariat med möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
För att arbeta som badpersonal hos oss behöver du ha goda simkunskaper och vara trygg i vattnet. Du behöver klara av livräddningstestet Guldbojen och ett simtest genomförs innan anställning. Du är över 18 år och behärskar svenska och engelska då det krävs i det dagliga arbetet.
Vi ser det som meriterande om du har simlärarutbildning, pool-livräddarutbildning eller annan likvärdig utbildning. Det är även meriterande om du har erfarenhet av yrket. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kundservicearbete och god datorvana.
Vi söker dig som har ett gott omdöme samt förmåga att agera stabilt även i pressade situationer. Eftersom du i stor utsträckning kommer att möta våra badgäster behöver du vara serviceinriktad samt ha intresse och förmåga att hjälpa andra. Arbetet sker i team och det är av vikt att du har god samarbetsförmåga. Vi söker dig som är drivande och vill vara en del av vår verksamhetsutveckling. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet. Du kommer arbeta i skift med förmiddagar, eftermiddagar och helger.
För oss är det viktigt att all personal känner sig trygga i rollen och du kommer därför att få en bra introduktion i arbetet inklusive HLR-utbildning. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen. Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen. Varmt välkommen med din ansökan!
Belastningsregister:
Innan en eventuell anställning ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret (där misstankeregistret ingår) i ett oöppnat kuvert. Utdraget beställs via Polisens webbplats. https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321574". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
(org.nr 212000-2783)
Stadshustorget 1 (visa karta
)
981 85 KIRUNA Arbetsplats
Kiruna kommun, Fritids och service Kontakt
Avdelningschef
Anette Koivuniemi anette.koivuniemi@kiruna.se 0980-709 63 Jobbnummer
9876301