Trygg sjuksköterska till hemsjukvården
Vill du ha ett omväxlande arbete och bli en del av vårt lösningsfokuserade team? Då är ett arbete som sjuksköterska i hemsjukvården det självklara valet!
Om arbetsplatsen
Hemsjukvårdsområde Centrum 1-2 utgår ifrån lokaler på Jönköpingsgatan 25 och Malmögatan 25A i centrala Helsingborg.
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett lösningsfokuserat gäng som alltid har patienten i centrum. Vi stöttar varandra, delar kunskap och har kul på jobbet! Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.
Du kommer bistå med bedömning av den enskildes tillstånd och utifrån det vidta åtgärder. Du samverkar i team såväl internt som externt för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för att handleda och delegera omvårdnadspersonal samt vara stöd för övriga professioner i teamet. Kvalifikationer
För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver du vara legitimerad sjuksköterska och ha goda kunskaper inom aktuell lagstiftning exempelvis HSL, SoL och LSS. Vidare behöver du ha goda datorkunskaper och dokumentationsvana. För arbete i hemsjukvården krävs det att du har B-körkort och kan cykla.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom hemsjukvården.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi behöver dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och möter varje individ utifrån individens behov och önskemål. Du ska vara trygg i dig själv och bekväm med att arbeta självständigt och att handleda andra. Vidare är du en drivande och lösningsfokuserad person som är van vid att prioritera i dina arbetsuppgifter. Du har ett gott bemötande, bidrar till en god arbetsmiljö och har lätt för att samarbeta.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker. Tjänsten kan komma att tillsättas under ansökningstiden.
Ingångslönen för en nyexaminerad sjuksköterska är 33 500. Vi tillämpar individuell lönesättning och erbjuden månadslön baseras på bland annat utbildning, erfarenhet och kompetens.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7327".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
251 89 HELSINGBORG
För detta jobb krävs körkort.
Helsingborgs stad
Patricie Lhota Pommer patricie.pommer@helsingborg.se
