Växthusarbetare

Phan & Söner AB / Trädgårdsodlarjobb / Åstorp
2025-11-13


Visa alla trädgårdsodlarjobb i Åstorp, Bjuv, Klippan, Ängelholm, Helsingborg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Phan & Söner AB i Åstorp, Bjuv eller i hela Sverige

Vi söker en morgonpigg personal som vill arbeta i ett växthus inför säsong 2026.
Arbetsuppgiften är; ta hand om plantor, plocka, packa och städa.
Det är viktigt att du vill arbeta i växthus, och att du klara av den höga värme och luftfuktigheten.
Språk i svenska eller engelska är ett krav, då vi ska kunna kommunicera med varandra och i team. Meriterande om du kan vietnamesiska, thailändska eller kinesiska.
Vi utbilda dig på plats inga förkunskap behövs, men meriterande om du har arbetat inom handelsträdgård förut.
Tjänsten är heltid, deltid och tim. Lön efter överenskommelse. Med start maj och juni månad.
Skicka in ditt CV och märkt säsong-2026, och förklara varför växthusarbete skulle vara något för dig.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: kontakt@phansoner.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "säsong-2026".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Phan & Söner AB (org.nr 559228-5422)

Jobbnummer
9604304

Prenumerera på jobb från Phan & Söner AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Phan & Söner AB: