Växelpersonal Med Taxikort

Upplands Taxi och Transport AB / Kundservicejobb / Uppsala
2025-11-07


Visa alla kundservicejobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Upplands Taxi och Transport AB i Uppsala

VÄXELPERSONAL MED TAXIKORT SÖKES TILL
Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad växelperson till vårt taxibolag.
Arbetstiden är 15:00-23:00, och du arbetar i en viktig roll mellan kunder och förare.

Publiceringsdatum
2025-11-07

Dina arbetsuppgifter
Utskick och fördelning av ordrar till fordon

Planering och förberedelse inför körpass

Hantering av kundbokningar via telefon och dator

Kommunikation och samordning med förare under arbetspasset

Övervakning av pågående körningar och hantering av eventuella avvikelser

Kvalifikationer
Giltigt taxikort

Datavana - du arbetar i flera digitala system samtidigt

Egen bil (krävs för att ta sig till/från växeln)

God svenska i tal och skrift

Noggrannhet, stresstålighet och god servicekänsla

Meriterande
Erfarenhet av växelarbete, transportledning eller kundservice

Erfarenhet från taxibranschen

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: info@upplandstaxi.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VÄXELPERSONAL MED TAXIKORT".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Upplands Taxi och Transport AB (org.nr 559257-9386)
Bäverns Gränd 15 B (visa karta)
753 19  UPPSALA

Arbetsplats
Upplands Taxi & Transport AB

Jobbnummer
9595034

Prenumerera på jobb från Upplands Taxi och Transport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Upplands Taxi och Transport AB: