Växelpersonal Med Taxikort
Upplands Taxi och Transport AB / Kundservicejobb / Uppsala
2025-11-07
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
VÄXELPERSONAL MED TAXIKORT SÖKES TILL
Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad växelperson till vårt taxibolag.
Arbetstiden är 15:00-23:00, och du arbetar i en viktig roll mellan kunder och förare.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
Utskick och fördelning av ordrar till fordon
Planering och förberedelse inför körpass
Hantering av kundbokningar via telefon och dator
Kommunikation och samordning med förare under arbetspasset
Övervakning av pågående körningar och hantering av eventuella avvikelserKvalifikationer
Giltigt taxikort
Datavana - du arbetar i flera digitala system samtidigt
Egen bil (krävs för att ta sig till/från växeln)
God svenska i tal och skrift
Noggrannhet, stresstålighet och god servicekänsla
Meriterande
Erfarenhet av växelarbete, transportledning eller kundservice
Erfarenhet från taxibranschen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: info@upplandstaxi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VÄXELPERSONAL MED TAXIKORT". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Taxi och Transport AB
(org.nr 559257-9386)
Bäverns Gränd 15 B (visa karta
)
753 19 UPPSALA Arbetsplats
Upplands Taxi & Transport AB Jobbnummer
9595034