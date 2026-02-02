Växelpersonal Med Taxikort
2026-02-02
Mekaniker sökes - Ford / Nissan / koda
Vi söker en erfaren mekaniker med kunskap om Ford- och Nissan-minibussar samt koda.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Service, felsökning och reparation av fordon. Arbetet omfattar både mekaniska och elektriska moment.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som mekaniker
Har kunskap om Ford, Nissan och/eller koda
Är självgående och noggrann
Har B-körkort
Har erfarenhet av diagnosverktyg (meriterande)
Svenska är inte ett krav
Vi erbjuder:
Trygg anställning
Marknadsmässig lön
Trevlig arbetsmiljö
Utvecklande arbetsuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: info@upplandstaxi.se Arbetsgivarens referens
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Taxi och Transport AB
(org.nr 559257-9386)
Bäverns Gränd 15 B (visa karta
)
753 19 UPPSALA Arbetsplats
Upplands Taxi & Transport AB Jobbnummer
