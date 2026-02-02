Växelpersonal Med Taxikort

Upplands Taxi och Transport AB / Maskinreparatörsjobb / Uppsala
2026-02-02


Visa alla maskinreparatörsjobb i Uppsala, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Upplands Taxi och Transport AB i Uppsala

Mekaniker sökes - Ford / Nissan / koda
Vi söker en erfaren mekaniker med kunskap om Ford- och Nissan-minibussar samt koda.

Publiceringsdatum
2026-02-02

Dina arbetsuppgifter
Service, felsökning och reparation av fordon. Arbetet omfattar både mekaniska och elektriska moment.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som mekaniker

Har kunskap om Ford, Nissan och/eller koda

Är självgående och noggrann

Har B-körkort

Har erfarenhet av diagnosverktyg (meriterande)

Svenska är inte ett krav

Vi erbjuder:
Trygg anställning

Marknadsmässig lön

Trevlig arbetsmiljö

Utvecklande arbetsuppgifter

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
E-post: info@upplandstaxi.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "VÄXELPERSONAL MED TAXIKORT".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Upplands Taxi och Transport AB (org.nr 559257-9386)
Bäverns Gränd 15 B (visa karta)
753 19  UPPSALA

Arbetsplats
Upplands Taxi & Transport AB

Jobbnummer
9718914

Prenumerera på jobb från Upplands Taxi och Transport AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Upplands Taxi och Transport AB: