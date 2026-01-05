Väx som Yrkesarbetare hos oss!
Vill du jobba i projekt där ditt hantverk och din kompetens verkligen uppskattas? Vi söker fler yrkesarbetare som vill växa med oss och bygga projekt att vara stolta över. Hos Frijo får du använda din kunskap på riktigt i varierande uppdrag - tillsammans med ett team som alltid står bakom dig.
Vad du kommer att göra
Som yrkesarbetare hos oss får du en roll där du verkligen gör skillnad. Du blir en avgörande pusselbit ute i produktionen och är med och driver våra projekt framåt med din kunskap - från första spadtaget till färdigt resultat. Du arbetar hands-on inom din yrkesdisciplin och får använda din kompetens på riktigt, samtidigt som du utvecklas i takt med projekten. Tillsammans med arbetsledare, projektingenjörer och platschefer skapar du arbetsplatser där kvalitet, säkerhet och effektivitet alltid står i centrum. Hos oss får du en trygg arbetsmiljö, ett starkt team vid din sida och goda möjligheter att växa.
Du kommer att:
Utföra praktiskt arbete inom ditt yrkesområde, exempelvis betong, berg, mark- och anläggning.
Säkerställa att arbetet sker enligt ritningar, instruktioner och säkerhetsföreskrifter.
Delta i planering och daglig uppföljning av produktionen tillsammans med arbetsledare.
Bidra till ett gott samarbete på arbetsplatsen och upprätthålla ordning och säkerhet.
Ansvara för utrustning, material och arbetsområde.
Hantera och använda maskiner och verktyg på ett säkert och effektivt sätt.
Aktivt bidra till förbättringar, utveckling och kunskapsdelning inom teamet.
Vem vi tror du är
Vi söker allt från anläggningsarbetare, betongarbetare, bergarbetare och även elektriker. Uppfyller du kraven nedan (oavsett disciplin) - sök!
Vi söker dig som har:
Yrkesutbildning inom relevant område eller motsvarande praktisk erfarenhet.
Yrkesbevis eller dokumenterad erfarenhet från branschen.
Grundläggande kunskaper i arbetsmiljö, säkerhet och maskinteknik.
B-körkort är meriterande men inget krav.
Som person är du ansvarsfull, initiativtagande och har lätt för att samarbeta. Du trivs med praktiskt arbete och bidrar till en positiv laganda där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus. Du är noggrann, självständig och vill vara med och utveckla arbetsplatsen.
Vi välkomnar även medarbetare utan yrkesbevis eller erfarenhet - har du intresse för yrket och viljan att utvecklas hos Frijo, ger vi dig rätt förutsättningar att växa.
Varför Frijo?
Hos oss blir du en del av en familjeägd infrastrukturkoncern med en lång och stolt historia - men också en framtid fylld av möjligheter. Vi kombinerar tryggheten och resurserna från en större koncern med den personliga känslan och de snabba beslutsvägarna som kännetecknar ett entreprenörsdrivet bolag.
Utveckling & möjligheter - Vi tror på att växa tillsammans. Här får du chansen att utvecklas i din roll och på sikt ta nästa steg inom både företaget och koncernen.
Spännande projekt - Hos oss får du arbeta med varierande och tekniskt utmanande uppdrag inom mark och anläggning, där din kompetens gör verklig skillnad.
Trygghet & gemenskap - Vi värdesätter en öppen och rak kommunikation, där samarbete och omtanke skapar en arbetsmiljö där du kan trivas och prestera.
Bra villkor & förmåner - Vi erbjuder kollektivavtal och schyssta förmåner, för vi vet att en hållbar arbetsplats är nyckeln till framgång.
Om Frijo
Frijo grundades 1866 och är ett av Sveriges äldsta företag inom mark- och anläggning. Vi utför entreprenader inom grundläggning, schakt, spårarbeten, tunnelarbeten, kabelarbeten, markplanering och byggnadsarbeten. Vårt fokus ligger på Stockholmsregionen, där vi med hög kvalitet och långsiktiga kundrelationer bygger framtidens infrastruktur. Frijo har två dotterbolag Westins Kraft, samt Bygg & Berglaget och är en del av infrastrukturkoncernen EA Gruppen tillsammans med företagen Bro & Väg och Broby Spår.
Ansök idag!
Vi går igenom urvalet och intervjuer löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen får du jättegärna höra av dig till kontaktperson nedan.
Vi ser fram emot att få välkomna ett nytt tillskott till teamet och hoppas att det kan vara du! Så ansöker du
