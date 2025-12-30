Vattningspersonal med traktor
2025-12-30
Vill du arbeta självständigt, köra traktor och bidra till att våra träd och planteringar mår bra under sommarens torra perioder? Har du god lokalkännedom i Uppsala med omnejd och trivs med ansvar? Då kan detta vara jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-12-30Om tjänsten
Vi söker nu vattningsförare med traktor till säsongen 2026. Arbetet innebär bevattning av nyplanterade träd och planteringar runt Uppsala och närliggande områden. Du kör traktor med vattentank och ansvarar för att bevattningen sker säkert, effektivt och enligt plan.
Arbetet är självständigt och kräver god planering, trafikvana och ansvarskänsla.Dina arbetsuppgifter
Bevattning av träd och planteringar med traktor och vattentank
Körning i stadsmiljö, bostadsområden och på landsväg
Daglig tillsyn av traktor, vattentank och utrustning
Dokumentation av utfört arbete
Rapportering av avvikelser eller behov av extra bevattning
Kontakt med arbetsledning vid förändringar eller problem
Om dig
Vi söker dig som:
Är trygg och van förare av traktor
Har god lokalkännedom i Uppsala med omnejd
Är ansvarstagande, strukturerad och självgående
Har ett lugnt och säkert körsätt, även i trafik och trånga miljöerKvalifikationer
Meriterande C-körkort
God körvana och trafiksäkerhet
God förståelse för svenska i tal
Meriterande:
Erfarenhet av bevattning eller trädgårdsarbete
Vana av arbete i stadsmiljö
Maskinvana (traktor, redskap, enklare service)
Anställningsform
Säsongsanställning (vår-höst 2026)
Heltid eller enligt överenskommelse
Kollektivavtal tillämpas
Arbetstider
Måndag-torsdag: 06:45-16:15
Fredag: 06:45-13:15Om företaget
Trädgårdsanläggare Hallblom AB är ett familjärt företag med bas i Uppsala. Vi arbetar med mark, anläggning och trädgårdsskötsel och sätter kvalitet, säkerhet och laganda i fokus. Hos oss är du en viktig del av teamet och får arbeta självständigt med tydligt ansvar.Så ansöker du
Sista ansökningsdag 2026-02-01, men urval och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Frågor? Kontakta gärna
Lina Sandstedt, 070-342 23 73 alt. lina@hallbloms.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trädgårdsanläggare Hallblom AB
(org.nr 556396-3312)
Libro Ringväg 36 (visa karta
)
752 28 UPPSALA Arbetsplats
Hallblom AB, Trädgårdsanläggare Jobbnummer
9666534