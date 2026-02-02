Vattenvårdshandläggare, vikariat
Länsstyrelsen i Västra Götalands län / Hälsoskyddsjobb / Göteborg Visa alla hälsoskyddsjobb i Göteborg
2026-02-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län i Göteborg
, Stenungsund
, Borås
, Trollhättan
, Uddevalla
eller i hela Sverige
Länsstyrelsen är en drivande kraft för det hållbara samhället.
Vi arbetar tillsammans med myndigheter, kommuner, näringsliv och andra aktörer med fokus på Västra Götalands län och våra 1,7 miljoner invånare. Länsstyrelsen har en bred verksamhet och en mycket viktig roll inom flera samhällsområden. Det gäller inte minst de högaktuella utmaningarna med regional tillväxt och att genomföra den gröna omställningen, utveckla det civila försvaret och vårda demokratin.
Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos[AK1] oss arbetar vi med att få samhällen, människor, djur, vatten, natur och kulturvärden att fungera tillsammans både idag och i framtiden
Länsstyrelsen är en regional statlig myndighet med cirka 1 000 trevliga och kompetenta medarbetare. Vi har verksamhet på flera orter i Västra Götaland men även i övriga Sverige i och med att vi ansvarar för IT-verksamheten till alla länsstyrelser.
Vi söker nu en handläggare för ett tidsbegränsat uppdrag där du som nyutexaminerad inom vatten- och miljöområdet får möjlighet att bidra med ny kunskap från akademin samt lära känna arbetet med vattenförvaltning och arbetsuppgifter i beredningssekretariat.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill delta i vårt arbete för en bättre vattenmiljö i våra sjöar och vattendrag i Västra Götalands län.
Anställningen innebär att du arbetar tillsammans med medarbetarna i beredningssekretariatet och du kommer få uppdrag av skilda slag bland annat:
- GIS-kartläggning av provtagningar
- Datarapportering till datavärd
- Miljöövervakning med provtagning i fält
- Skriva resultatrapport från grundvattenövervakning
- Granskning, redigering och kommunicering av data för uppföljningar
Resultatet av dina arbetsuppgifter ligger till grund för beredningssekretariatets arbete med vattenförvaltningen och du kommer också att lära dig använda databasen VISS, (Vatteninformationssystem Sverige).
Vi utvecklar alltid vår verksamhet och du behöver därför vara öppen för att dina arbetsuppgifter även kan komma att förändras över tid.
Du kommer att tillhöra Natur- och Vattenavdelningen, där vi är omkring 200 medarbetare som tillsammans arbetar med hela bredden av länets natur- och vattenfrågor där vår arbetsgrupp har fokus på en bättre vattenmiljö och ett bättre dricksvatten.
Du kommer att tillhöra funktionen för vattenmiljö som har ca 20 medarbetare med kompetenser inom bland annat hydrogeologi, ekotoxikologi, limnologi och marinbiologi. På enheten arbetar vi också med EU:s ramdirektiv för vatten, EU:s dricksvattendirektiv, vattenförsörjning och vattenförbättrande åtgärder samt med invasiva arter i vatten. Enhetens medarbetare finns på tre orter: Göteborg, Vänersborg och Mariestad.
Placeringsort: Göteborg, Vänersborg eller Mariestad
Vi erbjuder goda möjligheter till distansarbete under en del av arbetstiden.
Resor ingår i tjänsten.
Kvalifikationer
Krav, du har:
- Aktuell naturvetenskaplig högskoleutbildning med en masterexamen, inriktning mot miljö och vatten.
- Genomfört praktik/arbetslivserfarenhet inom miljöområdet.
- Genomfört miljöövervakning i form av både provtagning och data-bearbetning.
- B-körkort.
Meriterande:
- Kunskaper i Excel
- Kunskaper i GISDina personliga egenskaper
- Förmåga att sätta sig in i sakfrågor och utmaningar snabbt.
- Nyfiken och utvecklingsinriktad.
- Initiativtagande och lösningsorienterad.
- Hög grad av samarbetsförmåga, har lätt för att knyta kontakter.
- Förtroendeingivande såväl till dina kollegor som till externa som du kommer möta.
- Ser helhetsperspektiv och har förmåga att väga in och möta motstående intressen.
- Välstrukturerad.
- God kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till https://www.statskontoret.se/kunskapsstod-och-regler/god-forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning på Länsstyrelsen som speglar länets befolkning. Så, sist men inte minst, hoppas vi därför att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Läs mer om oss på vår webb https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html.
Här finns information om våra https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/om-oss/jobba-hos-oss.html#varterbjudande.
Vi finns också på https://www.linkedin.com/company/3537509/admin/dashboard/.
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Anställningen är ett föräldravikariat.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Du som har skyddade personuppgifter postar din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor, ta kontakt med rekryterande chef som står med i annonsen. Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning. Lönespann för tjänsten är 35 000 - 38 000 kr/mån och baseras på skicklighet i förhållande till för tjänsten relevant kompetens. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-4101-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen Västra Götaland, Natur och vattenavdelningen Kontakt
Annika Kjellkvist, funktionschef 010-2245157 Jobbnummer
9717922