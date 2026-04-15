Vattenhandläggare
Vill du bli en del av något större och bidra till en hållbar utveckling för Norrbotten i vårt län och ut mot omvärlden?
Länsstyrelsen söker medarbetare till Miljöanalysenheten.
Trivs du med att samverka med andra och har erfarenhet av bedömning av vattenmiljöer? Då kan du vara vattenhandläggaren vi söker. Vill du arbeta med miljörelaterade vattenfrågor och ingå i ett team som gör stor skillnad för vattenmiljön i länet?
Om jobbet
Länsstyrelsen söker en medarbetare med erfarenhet av arbete med bedömning av vattenmiljöer. Arbetet består av att kartlägga miljötillstånd, påverkan och åtgärdsbehov i länets vattenmiljöer. Det handlar om att genomföra miljöövervakning, beskriva miljötillståndet, samt samverka internt och externt i vattenfrågor.
Arbetet är varierande och du kommer ingå i ett erfaret team på 7 personer där ni delar på arbetsuppgifterna och utbyter erfarenheter. Alla i teamet har olika roller och expertis.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
Statusklassificering, påverkansanalys och åtgärdsbehov enligt Havs- och Vattenmyndigheten föreskrifter Arbeta med miljöövervakningsprogram Delta i interna samråd gällande vattenfrågor Samverkan med vattenråd och andra externa aktörer Miljömålsbedömning av miljökvalitetsmål
Arbetet innehåller många stimulerande uppgifter och goda möjligheter till personlig utveckling. Vi har ett öppet arbetsklimat och värnar vår arbetsglädje och laganda.
Om dig
Vi söker dig som har:
relevant eftergymnasial naturvetenskaplig akademisk utbildning
erfarenhet av arbete med vattenmiljöfrågor
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska,
körkort för personbil
Som person är du analytisk, engagerad och tar initiativ. Du är van att arbeta självständigt och identifiera nödvändiga processer/steg i arbetet. Du har god samarbetsförmåga och lätt för att skapa positiva relationer för att vi tillsammans ska nå våra mål,
Det är ytterligare en fördel om du har:
om du har utbildning som limnolog, geoekolog eller biolog med inriktning på sötvatten
erfarenhet av bedömningar av fysisk påverkan på vattenmiljöer
erfarenhet av arbete inom statlig myndighet eller kommun
erfarenhet av recipientkontroll i vattenmiljöer
För oss är personliga egenskaper viktiga och vi ser det som en självklarhet att du bidrar positivt till vår arbetsmiljö och arbetsglädje samt agerar utifrån den statliga värdegrunden.
Bra att veta
Vi använder oss av sex månaders provanställning.
Kallas du till intervju kan du komma att få göra ett arbetsprov.
Eftersom vissa arbeten hos oss ställer krav på säkerhetsprövning kan du innan en anställning komma att få göra en säkerhetsprövning. Den innehåller ett säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll. För vissa arbeten krävs svenskt medborgarskap.
Om Länsstyrelsen och vårt erbjudande till dig
Vi arbetar tillsammans för utveckling och bidrar till samhällets bästa. Det gör vi på uppdrag av regeringen och vårt ansvarsområde är brett. Våra uppdrag spänner över hela samhället och hos oss finns allt ifrån biologer och ingenjörer till ekonomer och samhällsvetare.
Vi jobbar tillsammans för att skapa samhällsnytta var dag och säkerställer att nationella mål och beslut för genomslag. Vi tror på var och ens förmåga att självständigt driva sitt dagliga arbete, där du som medarbetare får rätt förutsättningar till arbetslivsbalans.
Vi erbjuder dig:
Goda utvecklingsmöjligheter
Individanpassade anställningsvillkor
Hälsofrämjande aktiviteter och en hållbar arbetsmiljö
Flexibla arbetstider, extra semesterdagar och möjlighet till distansarbete
Vi tror på kraften i att arbeta för något större, vikten av att ha plats för livet och att alla våra medarbetare ska känna sig delaktiga i vår kunskapsrymd.Publiceringsdatum2026-04-15Övrig information
Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges minoritetsspråk och sätter därför värde på kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch.
I rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonseringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Norrbottens län
https://www.lansstyrelsen.se/
Stationsgatan 5 (visa karta
)
971 86 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Länsstyrelsen I Norrbottens Län, Miljö, Miljöanalys
