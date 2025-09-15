Västra Broby Legoteknik AB
2025-09-15
Är du vår nästa kollega?
Har du några års erfarenhet av svarvning eller fräsning - eller kanske båda?
Är du nyfiken, engagerad och vill utvecklas tillsammans med oss?
Hos oss på Västra Broby Legoteknik AB är rätt inställning och en positiv attityd minst lika viktigt som teknisk kompetens.
Som en del av vårt mindre, sammansvetsade företag blir du en viktig del av helheten och får möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling.
Låter det som något för dig?
Kontakta vår platschef Dan Erlandsson dan@legoteknik.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CNC-operatör/verkstadsarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Broby Legoteknik AB
265 90 ÅSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9507729