Vasallparken sjuksköterska vikariat
2026-01-08
Vill du vara en del av ett arbetsteam som dagligen arbetar för att ge andra människor möjligheten till ett bra liv? Då har du hamnat på rätt plats! Just nu söker vi efter en passionerad och ansvarsfull sjuksköterska till Vasallparken för ett vikariat- En sjuksköterska som vill hjälpa oss att leva ut vår vision - Alla har rätt till ett bra liv. Det är en möjlighet för dig att utvecklas och göra skillnad samtidigt som du arbetar på ett företag som värdesätter glädje och engagemang. Sök nu och bli en del av vårt fantastiska team!
Om oss Hos oss på Humana kommer du att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, där varje persons individuella önskemål och behov står i fokus. Du kommer att bidra till en meningsfull vardag som präglas av god omsorg. Du, tillsammans med dina kollegor, är en viktig del för en trygg och meningsfull tillvaro för våra seniorer. Hos oss på Humana Vasallparken får du chansen att arbeta i en engagerad och glädjefylld arbetsmiljö där du dagligen gör stor skillnad i andra människors liv.
Arbetsbeskrivning Som sjuksköterska på Humana Vasallparken kommer du bland annat ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs, följs upp och utvärderas. Du är även en viktig del i verksamhetens och dina medarbetares kompetensutveckling då du vid behov även utbildar och handleder omvårdnadspersonalen.
Exempel på arbetsuppgifter
Utföra självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser
Hantera och följa upp dokumentation och avvikelser
Handleda och utbilda personal
Vara med vid inflyttning av nya kunder och ansvara för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
Om anställningen Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Arbetstiderna är dagtid måndag-fredag kl. 07-16 samt ett kvällspass till 19:00 en dag i veckan, oavsett röd dag eller ej. Tjänstgöringsgrad mellan 75-100% Lön: Lönen sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde: Vikariat 50% 30/3 2026 tom 10/5 2026. Därefter vikariat 100% from 11/5 2026 tom 31/12-2026. Tjänstgöringsgraden är 95%.
Vad får du?
Möjligheten att dagligen ge god vård och omsorg till de äldre, samt skapa en meningsfull och trygg tillvaro för varje individ
En chans att utveckla din kompetens och erfarenhet inom vård och omsorg
En möjlighet att vara en del av ett företag som värdesätter glädje, ansvar och engagemang
Vem är du? För denna tjänst så krävs det att du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet från äldreomsorg. Som person är du prestigelös, lösningsorienterad, organiserad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk miljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och har god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har kunskap att dokumentera i journalsystem (ex. cosmic)
Besitter goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg eller hemtjänst
Erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom
Erfarenhet av verksamhet som drivs i privat regi
Erfarenhet av dokumentationsarbete
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag. Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Selma Huseinovic 0730593609selma.huseinovic@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Selma selma.huseinovic@humana.se Jobbnummer
9673412