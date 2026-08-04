Värvare välgörenhet till Relinx
Relinx AB / Säljarjobb / Stockholm Visa alla säljarjobb i Stockholm
2026-08-04
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Värvare till Relinx – jobba med något som faktiskt spelar roll
Trött på jobb som inte betyder något? Här får du göra skillnad på riktigt — och vi matchar dig med den organisation som ligger närmast just ditt hjärta.
Vilka är vi?
Vi är Relinx ett företag inom telemarketing och kundservice med kontor mitt i centrala Gärdet, Sandhamnsgatan 63. Vi jobbar tillsammans med välgörenhetsorganisationer och hjälper dem att nå ut till människor som vill göra gott. Varje samtal vi tar är ett steg mot något större.
Hos oss jobbar människor i alla åldrar med helt olika bakgrunder och intressen, det är precis det som gör oss till ett riktigt bra team. Oavsett om du är ny på arbetsmarknaden eller har några år på nacken är du välkommen här.
Vad kommer du göra?
Du ringer tidigare givare, berättar om det fantastiska arbete organisationen gör och hör om de vill fortsätta vara en del av det. Du behöver inte kunna allt från start.
Vi utbildar dig i både kommunikation och i ämnet du jobbar med, så du känner dig helt trygg.
Du är typ någon som:
• Gillar att snacka med folk och är en naturlig "people-person"
• Vill ha ett jobb med en känsla av att det spelar roll
• Är tävlingsinriktad och gillar att sätta och nå mål
• Kanske har jobbat med kundservice eller välgörenhet tidigare — men det är absolut inget krav
Arbetstider
Måndag–fredag, 09:00–16:30 — inga sena kvällar, inga helger.
Vi söker 4 personer med start omgående
Intervjuer sker löpande.
Ansök via länken eller skicka ditt CV direkt till oss på e-post. Vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@relinx.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Relinx AB
(org.nr 556982-8352), http://relinx.se
Sandhamnsgatan 63 B (visa karta
)
115 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Relinx ab Jobbnummer
10022117