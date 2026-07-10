Varuhuschef till Åhléns Väla
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2026-07-10
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Om din roll
Som Varuhuschef på Åhléns Väla leder du ett varuhus i hjärtat av Väla som är ett av Sveriges mest välbesökta köpcentrum. Här får du möjlighet att utveckla affären, inspirera ditt team och skapa kundupplevelser som får gäster att vilja komma tillbaka.
I rollen är du ansvarig för att driva försäljning och skapa lönsamhet i ditt varuhus samt säkerställa att kampanjer och aktiviteter genomförs med hög kvalitet. Du ansvarar för att våra gäster ska få en god kundupplevelse och mötas av engagerade och serviceorienterade Säljare med god produktkunskap. Dina arbetsuppgifter kan till exempel vara:
Vara en ambassadör och skapa den bästa kundupplevelsen på ditt varuhus
Genom ett coachande och närvarande ledarskap utveckla ett väl fungerande team som brinner för Åhléns och försäljning
Utifrån ett affärsmannaskap leverera resultat i enlighet med varuhusets mål och nyckeltal
Aktivt ta del av, värdera, tolka och förmedla relevant information och kommunicera den inom varuhuset gentemot medarbetarna
Ansvara för säkerhet och arbetsmiljöarbete för varuhuset
Arbeta i enlighet med Åhléns hållbarhetsmål
Du arbetar mot års-, månads- och dagsmål för försäljning och kundnöjdhet och sammankallar och driver arbetsplatsmöten, säljplanering och facklig samverkan.
I varuhuset blir du en del av ett passionerat team som består av Säljare, Säljledare och Visual Merchandiser. Tillsammans skapar ni en inspirerande miljö där service, försäljning och samarbete står i fokus. Du har dessutom ett nära stöd av HR Partner och Regionchef, som också är din närmaste chef.
Varför Åhléns?
Åhléns har funnits i många svenska hjärtan i över 120 år. Med en lång historia inom detaljhandeln fortsätter vi drivas av ständig utveckling. Hos oss får du vara med på en spännande resa där vi kombinerar vår historia med innovation och nya arbetssätt för att skapa en lönsam och hållbar framtid.
Vi tror på ett nära och coachande ledarskap där du får stort förtroende att driva ditt varuhus framåt. Här blir du en del av en organisation med höga ambitioner, stark laganda och en kultur där vi utvecklas tillsammans.
Till oss tar du med dig:
Minst några års erfarenhet från ledande befattning i försäljning, gärna inom detaljhandeln
Dokumenterad framgångsrik erfarenhet av att leda andra medarbetare och utveckla team
Erfarenhet av att med goda resultat driva arbete mot uppsatta mål
Rollen som Varuhuschef innebär mycket självständigt arbete och vi lägger stor vikt vid ditt ledarskap och din personliga mognad. Vi vågar säga att du är initiativrik och ha mod att utmana dig själv och andra. Du drivs av att bidra till att vi som företag blir framgångsrika och vill vara i ett sammanhang där vi genom att ha kul tillsammans skapar förutsättningar för ett gott samarbete.
För att lyckas i rollen krävs att du är kund- och försäljningsorienterad. Du skapar resultat genom att få andra att utvecklas. Du är affärsmässig, har ett stort resultatfokus samt ett personligt driv som yttrar sig i engagemang och handlingskraft med ett coachande förhållningssätt. Du är van att arbeta i ett högt tempo och är tydlig, kommunikativ och inspirerande i din ledarroll. Utmaningar är något som triggar och motiverar dig.
Väla är en dynamisk handelsplats där tempot är högt och konkurrensen stor. Här får du möjlighet att tillsammans med ditt team skapa ett inspirerande varuhus som sticker ut och får kunderna att välja Åhléns om och om igen.
Om rekryteringen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi ser gärna att du kan börja hos oss så snart som möjligt.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som en del av vår rekryteringsprocess använder vi Alva Labs arbetspsykologiska tester för att skapa en mer träffsäker och rättvis bedömning.
Som Varuhuschef på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8036880-2097376". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åhléns AB
(org.nr 556797-8126), https://jobb.ahlens.se
Väla Centrum (visa karta
)
254 69 ÖDÅKRA Jobbnummer
10000032