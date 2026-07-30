Gymnasielärare i Idrott och hälsa samt Ledarskap och organisation
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2026-07-30
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Välkommen till Bildningsstaden Borås! Hos oss får du ett meningsfullt, roligt och utvecklande arbete.
Vi har stort fokus på kollegialt professionellt lärande där vi tillsammans arbetar för att göra en bra skola bättre. När du börjar hos oss får du en noggrann introduktion och stöd från din chef och olika tillhörande professioner för att du ska känna dig trygg i ditt arbete. Är du nyexaminerad lärare får du även tillgång till en mentor.
Läs mer hur det är att jobba i Borås Stads gymnasieskola på vår webbplats Jobba i gymnasieskolan - boras.se
Om verksamheten
Viskastrandsgymnasiet erbjuder många möjligheter för våra elever att lyckas och bli proffs. Vi arbetar ständigt för att vara branschnära och har en god samverkan med näringslivet. Vår organisation präglas av ett professionellt pedagogiskt klimat på alla nivåer och för alla yrkesgrupper.
Som medarbetare hos oss blir du en viktig del av ett engagerat kollegium där vi tillsammans skapar meningsfull undervisning och förutsättningar för livslångt lärande. Du hittar Viskastrand i centrala Borås, nära Textilmuseet och Högskolan. Vi har också utbildningar i Viareds företagspark.Publiceringsdatum2026-07-30Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår undervisning i Idrott och hälsa, nivå 1 och 2 samt Ledarskap och organisation samt sedvanliga uppgifter kopplade till undervisning.
Du kommer primärt arbeta på Samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning Beteendevetenskap och kommer därmed också arbeta aktivt med aktiviteter och externa samarbeten kopplat till vår lokala profil, Uniformsyrken. Undervisning på andra program kan förekomma. Du kommer delta i såväl arbetslag som ämneslag och tillsammans med dina kollegor arbeta för att utveckla undervisningen. Mentorskap ingår i tjänsten.
KvalifikationerDu som söker är legitimerad lärare med behörighet i Idrott och hälsa samt Ledarskap och organisation på gymnasienivå.
Du ser möjligheter, är kreativ och du vill tillföra din kompetens för elevernas och skolans utveckling.
Du skapar förtroendefulla relationer såväl internt som externt, har förmågan att arbeta självständigt och har ett gott ledarskap i och utanför klassrummet.
Du kan samarbeta med kollegor för att skapa en trygg och utvecklande lärmiljö för alla elever. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förmåga att samarbeta med såväl kollegor som övriga funktioner på skolan. Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Om du blir aktuell för denna tjänst krävs uppvisande av registerutdrag för arbete i skolverksamhet. Du begär utdraget från polismyndighetens hemsida. Utdraget behöver vara daterat efter 2026-07-15.
I enlighet med Lönetrasparensdirektivet så lämnas information om lönespann för tjänsten vid kallelse till intervju.
Fackliga företrädare når du via Borås Stads växel, tfn 033-35 70 00.
Läs mer om Borås Stads personalförmåner.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övertygelse är att alla elever vill och kan lära. Läs mer i förvaltningens utvecklingsplan Bildningsstaden Borås.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Intervjuer kommer ske löpande under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "25:2026:082". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
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501 80 BORÅS Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rektor
Charlotte Fagrell 0768-883134 Jobbnummer
10015712