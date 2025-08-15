Varmkökskock till ICA Maxi Nacka
2025-08-15
Som varmkock på ICA Maxi Nacka blir din vardag både kreativ och varierad. Här får du chansen att självständigt komponera och laga färdiga rätter som våra kunder älskar att ta med sig hem. Vi blandar klassisk husmanskost med moderna smaker, och du får friheten att låta säsongens råvaror och kundernas önskemål styra ditt skapande.
Tillsammans med ett gäng kunniga och passionerade kollegor jobbar vi i ett högt tempo - men alltid med fokus på kvalitet och stolthet. Ditt arbete bidrar direkt till att skapa Nackas bästa matupplevelse, varje dag.
Planering är en konstform i sig: du skapar recept, räknar kostnader per portion och håller koll på råvaror utifrån både kvalitet, pris och allergener. Du samarbetar tätt med våra andra köksavdelningar - delikatess, bageri och kallkök - där vi lär av varandra och hjälps åt att leverera toppresultat.
Här blir du en del av ett engagerat team som kombinerar arbetsglädje med hög kvalitet och genuin stolthet i det vi gör.
Vem är du?
Du är en ansvarstagande problemlösare som trivs med både självständigt arbete och att vara en del av ett team. Mat är inte bara jobb för dig - det är en passion. Du älskar att utveckla nya rätter och har ett skarpt öga för detaljer, både vad gäller smak och presentation. Hygien och ordning är självklara ledord för dig, och du sprider positiv energi i köket.
Vi tror att du
Har erfarenhet som varmkock och är van vid att jobba i ett professionellt kök.
Har minst 2-3 års erfarenhet från restaurang, storkök eller butikskök.
Har god koll på råvarornas kostnad, näringsinnehåll och allergener.
Kan livsmedelshygien och är van att arbeta med egna kontrollrutiner.
Är bekväm med datorer och digitala system för planering och recept, även om du inte är expert.
Extra plus i kanten om du har erfarenhet från butikskök, färdigmatstillverkning eller delikatess, samt vana av system som StoreOffice eller Min Butik.Publiceringsdatum2025-08-15Tjänstens omfattning och tillträde
Tjänsten är heltid med start enligt överenskommelse. Arbete sker främst dagtid, men helgarbete kan förekomma. Intervjuer sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som en del i rekryteringsprocessen genomför vi bakgrundskontroll och begär utdrag ur belastningsregistret.Om företaget
Maxi ICA Stormarknad Nacka är mer än en butik - vi är en levande matdestination där passion för mathantverk och omtanke för människor möts. Sedan 2002 har vi jobbat för att vara först och främst som arbetsgivare, butik, servicegivare och samhällsmedborgare. Vårt eget varumärke Nackas Egna speglar kvalitet och hantverk med allt från bröd och bakverk producerade på riktigt till hemlagade rätter och delikatesser från våran inbjudande saluhall. Vi är stolta över många samarbeten där vi tillsammans minskar matsvinn och gör hållbara val- allt för en god morgondag.
Vi satsar på våra medarbetare genom vår interna affärsskola Nacka Business School och personliga utvecklingsplaner - Hos oss får du dagliga utmaningar, högt tempo, bra arbetsmiljö och stöd när du behöver. Vi erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag, frukostbuffé, utbildningar och verkliga karriärmöjligheter. Vi är stolta över utmärkelser så som Sweden's Best Managed Companies 2025, Årets Nackaföretag 2022 och Årets Butikskonditori 2023. Våra nio priser från Dagligvarugalan genom åren - bland annat Årets Fiskavdelning 2024 och Fernando Di Lucas hederspris 2020 - speglar vår passion för kvalitet och innovation. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka Stormarknad AB
(org.nr 556607-9561) Arbetsplats
ICA Maxi Nacka Jobbnummer
9459972