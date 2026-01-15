Vårdsamordnare till Skebäcks vårdcentral
Vill du arbeta i en modern vårdmiljö där engagemang, samarbete och utveckling står i centrum?
Skebäcks vårdcentral, vackert belägen vid Stadsparken och Wadköping i centrala Örebro, söker nu en vårdsamordnare till en spännande och utvecklande tjänst.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Som vårdsamordnare är du en central länk i vår samverkan mellan primärvård, slutenvård och kommun. Du ansvarar för att den enskilde patienten får trygghet, delaktighet och inflytande i planeringen av sin vård och sitt stöd. I ditt arbete:
är du patientens fasta vårdkontakt och vägleder genom hela vårdprocessen.
kallar du till och leder samordnade individuella planeringar (SIP) enligt ViSam-modellen.
samarbetar du aktivt med kommunen för att skapa ett mer resurseffektivt och personcentrerat vårdarbete.
bidrar du vid behov även på distriktssköterskemottagningen med telefonrådgivning, planerad mottagning och akutsjukvård.
Du arbetar självständigt men alltid med stöd av erfarna och hjälpsamma kollegor. I rollen finns även en kollega med samma uppdrag på 50 % av sin tjänst.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska med erfarenhet av vårdsamordning eller liknande arbete. Du har ett professionellt, varmt och lyhört bemötande, trivs med att samarbeta och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten. Vi värdesätter ditt engagemang, din trygghet i yrkesrollen och din vilja att skapa goda möten med både patienter och kollegor.
