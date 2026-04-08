Vårdnhetschef Vårdcentralen Marieberg
Välkommen till Vårdcentralen Marieberg och Vårdcentralen Vadstena som sedan april 2025 är ett gemensamt verksamhetsområde. Förändringen avser att ge en robust verksamhet som i framtiden är rustad för att klara av de demografiska utmaningarna som vi står inför. Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete med möjlighet att forma ditt ledarskap och driva verksamheten framåt! Du kommer att leda, planera och utveckla verksamheten tillsammans med ledningsgrupp och medarbetare.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg, Migrationshälsan och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning. För dig med sikte mot just ledarskap finns goda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling och att stärka ditt ledarskap utifrån Region Östergötlands ledarmoduler och ledarskapsprogram.
Vårdcentralen Marieberg ligger i vackra Motala med närheten till Vättern och fina naturområden. Verksamheterna Vårdcentralerna Marieberg och Vadstena har en positiv framåtanda, goda samarbeten inom verksamhetsområdet och mellan de olika yrkesprofessionerna. God kvalitet, samarbete och nära vård är ledord för verksamheten.
Publiceringsdatum2026-04-08Dina arbetsuppgifter
Som vårdenhetschef på vårdcentralen Marieberg arbetar du i team tillsammans med resterande ledningsgrupp som består av en verksamhetschef, två vårdenhetschefer och en läkarchef. Tillsammans med resterande chefer har du ansvar för budget, personal och arbetsmiljö. Du har befogenhet att i samråd med verksamhetschefen agera självständigt inom ramen för vårdcentralens uppdrag och riktlinjer. Du har ett helhetsperspektiv och verkar för att vårdcentralens resurser används på bästa sätt. I uppdraget ingår planering av den dagliga verksamheten, styrning med schemaläggning, uppföljning och personalansvar.
Arbetsgrupp
På vårdcentralen i Marieberg är vi cirka 35 medarbetare som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat med stor förändringsvilja. Du som vårdenhetschef kommer vara chef över sjuksköterskor, distriktsköterskor, vårdadministratörer, undersköterskor och fotvårdsterapeut.
På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterskemottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för två äldreboenden.
Om dig
Vi söker dig som har en högskoleexamen, gärna inom hälso- och sjukvård eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Tidigare erfarenhet som chef är meriterande för uppdraget som vårdenhetschef hos oss på Vårdcentralen Marieberg, ser gärna att du genomgått ledarskapsutbildning. Det är krav att du har erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård, gärna primärvård. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift då arbetsuppgifterna kräver detta.
Du har ett närvarande och tillgängligt ledarskap som ger sig uttryck genom din förmåga att motivera, skapa engagemang och delaktighet i den grupp du verkar i. Som person är du lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Vidare samarbetardu bra med andra människor, lyssnar och kommunicerar på ett lyhört och tydligt sätt, samtidigt som du har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv. Du ser positivt på samverkan mellan professioner. Som vårdenhetschef ser du helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du är mogen i din professionella roll och tar ansvar och driver dina processer självständigt.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% i din grundprofession inom Region Östergötland med tidsbegränsat chefsförordnande.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Mariebergsgatan 2 (visa karta
)
591 72 MOTALA Arbetsplats
Motala Kontakt
Maria Hagström Henriksson, Vårdförbundet 010-1047834 Jobbnummer
9842450