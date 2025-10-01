Vårdlärare på folkhögskola
S:ta
Birgittas folkhögskola är en av tre katolska folkhögskolor i Sverige. Skolan
har sitt säte i Älvsjö. Vi är en liten skola med 150-170 vuxenstuderande.
Skolans grundläggande verksamhetsidé är att, utifrån den katolska socialfilosofins syn på människan och samhället samt regeringens fyra syften med folkbildningen, ge kurser som möjliggör för de studerande att komma vidare i livet genom högskolestudier eller arbete. Därför är skolans huvudverksamhet Allmän kurs och en
växande undersköterskeutbildning som ger behörighet att söka den skyddade yrkestiteln.Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter består av undervisning och handledning för att vägleda och motivera de studerande i deras personliga och kunskapsmässiga utveckling utifrån Skolverkets nationella ämnesplaner och folkbildningens pedagogik.
Utbildningens syfte är att de studerande ska kunna söka yrkestiteln hos Socialstyrelsen samt
vara anställningsbara inom vård- och omsorgsyrket som undersköterskor. Tjänsten
innebär att du planerar, genomför och utvärderar undervisning utifrån styrdokument och de studerandes behov. Du kommer att ingå i ett engagerat och kompetent arbetslag.
Vi rekryterar löpande.
Tillträde 7 januari 2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: bengt.almstedt@stabirgitta.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Sveriges Katolska Folkhögskola
, http://www.stabirgitta.se
Götalandsvägen 242 (visa karta
)
125 45 ÄLVSJÖ Arbetsplats
S:ta Birgittas Folkhögskola Kontakt
rektor
Bengt Almstedt bengt.almstedt@stabirgitta.se 073/9480001 Jobbnummer
