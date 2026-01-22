Vårdkoordinator barn- och ungdomspsykiatri
2026-01-22
Vill du vara med och utveckla barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Kalmar län? Då kan vi erbjuda dig ett stimulerande och utvecklande arbete som vårdkoordinator på BUP Kalmar!
Som vårdkoordinator på BUP tillhör du ett tvärprofessionellt team som består av läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, specialpedagog, skötare och sekreterare som värdesätter ett starkt och positivt teamarbete.
I din roll utvecklar och effektiviserar du våra administrativa processer för att våra behandlare ska få mer utrymme för direkt patientarbete, bland annat genom att planera, koordinera och boka vårdinsatser. I rollen ingår ansvar för samordning av väntelistor för behandling och utredning, i dialog med enhetschef samt vid behov kontakt med patienter och vårdnadshavare under pågående väntetid. Vi möter barn och ungdomar med ångest, nedstämdhet eller beteendeproblematik där du tillsammans med oss bidrar till en positiv förändring.
I din roll samverkar du med patienter, kollegor och övriga aktörer runt patienten såsom skola, barnhabilitering och socialtjänst. Tillsammans med en vårdkoordinatorkollega har ni hand om planering, stöd och introduktion för ST-läkare, AT-läkare och läkarkandidater. Du ansvarar för insamling och analys av verksamhetsnära utdata samt registervård. Det ingår även administration vid och efterarbete i samband med behandlingskonferens. Vidare bidrar du aktivt till en positiv arbetsmiljö.
Vi har förmåner som flextid, friskvårdsbidrag samt extra semesterdagar när du har fyllt 40 år och 50 år!
Om dig
Vi söker dig som är socionom, legitimerad sjuksköterska eller annan högskoleutbildning med inriktning mot vård eller beteendevetenskap som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Det är meriterande med arbetslivserfarenhet inom specialistpsykiatri och administrativt arbete.
Du har en god förmåga att bygga och behålla goda relationer med patienter och kollegor. I rollen som vårdkoordinator möter du många människor och ditt professionella bemötande med din genuina servicekänsla gör att du bidrar till en positiv upplevelse för alla du möter.
För att trivas hos oss uppskattar du arbetets komplexa och varierande natur. Det förutsätter att du är flexibel och kan självständigt organisera ditt arbete på ett effektivt sätt så att processer drivs framåt.
Vi är övertygade om att du, precis som vi, värdesätter att bidra aktivt till arbetsglädje och hjälpsamhet mellan kollegor.
Du delar vår strävan efter Region Kalmar läns strategi: Varje dag lite bättre - kraften hos många! Det innebär bland annat att du är nyfiken och kreativ när det gäller att ta initiativ till förbättring, utveckling och kunskapsutbyte mellan kollegor.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans.
Din framtida arbetsplats
Du kommer att arbeta i nya och moderna lokaler anpassade för specialistpsykiatrin. Lokalerna bidrar tillen bättre samordning för psykiatrins verksamheter och en god arbetsmiljö för dig.
På vår arbetsplats är tillgänglighet, respektfullhet och professionalism våra ledord. Vi värnar om en högkvalitet och ett helhetstänkande i arbetet.
BUP består av öppenvårdsmottagningar i Västervik, Kalmar och Oskarshamn samt vår heldygnsvårdoch akutavdelning som finns i Kalmar. Ätstörningsenhetens mottagningar hittar du i Kalmar ochVästervik.
Vill du få en inblick i hur det är att arbeta hos oss och varför våra medarbetare trivs i psykiatrin? Läs merhär: Arbeta inom psykiatrin | Region Kalmar Län
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringsvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Ersättning
