Värderingsspecialist
Avaron AB / Säkerhetsjobb / Stockholm
2026-02-21
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en konsult för ett långsiktigt värderingsuppdrag i en kommunal organisation. Uppdraget innebär att bidra med specialistkompetens inom värdering i en miljö där arbetet präglas av tydliga processer, kvalitet och krav på god dokumentation. Du blir en viktig del i att skapa väl underbyggda underlag som kan användas i verksamhetens beslut och fortsatta planering.
ArbetsuppgifterGenomföra värderingar och ta fram beslutsunderlag
Samla in, analysera och strukturera relevant information kopplat till värderingsarbetet
Dokumentera och kvalitetssäkra värderingsunderlag enligt organisationens arbetssätt
Samverka med relevanta interna kontaktpersoner för att säkerställa korrekta underlag och leveranser
KravMycket god svenska i tal och skriftSå ansöker du
Detta är ett heltidsjobb.
