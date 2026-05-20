Vårdenhetschef till röntgen
2026-05-20
Röntgen Gävle ingår i verksamhetsområdet bild- och funktionsmedicin och vi arbetar med diagnostisk radiologi i ändamålsenliga lokaler med modern utrustning. Vi utför cirka 85 000 undersökningar per år i form av konventionella röntgenundersökningar som skelett och lungor, snittdiagnostik med tre datortomografier och tre magnetkameror, genomlysning, intervention och ultraljudsundersökningar. Vid avdelningen utförs också en del behandlande åtgärder som till exempel förträngningar i blodkärl och avlastning av njurar.
Nu söker vi en vårdenhetschef som tillsammans med oss vill fortsätta utveckla vår verksamhet framåt!
Arbetsuppgifter
Som vårdenhetschef för läkargruppen har du en nyckelroll i att leda och utveckla verksamheten tillsammans med engagerade medarbetare och chefskollegor. Du har personalansvar för ca. 40 medarbetare, specialistläkare och ST-läkare. Chefsuppdraget kan anpassas utifrån dina tidigare erfarenheter och din bakgrund, det finns exempelvis möjlighet att arbeta viss del kliniskt i tjänsten, uppdraget kan då delas med annan chef genom delat ledarskap.
Du ingår i verksamhetsområdets ledningsgrupp och samarbetar nära övriga chefer med fokus på strategisk utveckling, kompetensförsörjning och att erbjuda patienterna en jämlik och tillgänglig diagnostik. Verksamheten präglas av ett nära och välfungerande samarbete med andra verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården. Tillsammans arbetar vi tvärprofessionellt för att skapa effektiva vårdprocesser och bästa möjliga patientomhändertagande. Utifrån din yrkesprofession stöttar du verksamhetschef i medicinska frågor.
Som vårdenhetschef hos oss kommer du bland annat att
• leda och fördela arbetet operativt samt ha ett helhetsperspektiv och arbeta strategiskt
• ansvara för personal, ekonomi, arbetsmiljö, produktion och patientsäkerhet
• ansvara för verksamhetsutveckling och samverkan med interna och externa aktörer
• driva utveckling inom digitalisering och moderna arbetssätt inom radiologiområdet
• bidra till kompetensutveckling och långsiktig kompetensförsörjning inom verksamheten.
Hos oss får du
• arbeta tillsammans med kunniga, engagerade och professionella medarbetare och kollegor
• möjlighet att påverka utformningen av tjänsten
• utvecklas både i ditt ledarskap och i din kliniska roll
• vara med och utveckla framtidens diagnostik och radiologiska arbetssätt.
Vi bryr oss om dig som medarbetare. Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!

Kvalifikationer
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och har förmågan att anpassa ditt ledarskap efter både situation och individ. Med din kliniska kompetens bidrar du aktivt i verksamheten och har ett genuint intresse för att driva förändrings- och utvecklingsarbete. Du skapar engagemang och delaktighet hos dina medarbetare genom tydlig kommunikation, ett förtroendeskapande förhållningssätt och ett strategiskt perspektiv.
I rollen som vårdenhetschef krävs
• läkarlegitimation
• erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.
Har du tidigare erfarenhet från verksamhetsområdet och/eller tidigare chefserfarenhet ser vi det som mycket meriterande för tjänsten.
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
