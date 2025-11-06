Vårdenhetschef till nybildad Psykosklinik
2025-11-06
Nu står vi inför en ny epok! Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är i uppstart av Psykosvård Stockholm - en nybildad organisation som samlar alla öppenvårdsmottagningar- och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom inom SLSO i en gemensam verksamhet.
Vi söker en vårdenhetschef till en av klinikens öppenvårdsmottagningar för psykossjukdomar. Mottagningen är geografiskt placerad i Flemingsbergs centrum och ligger i nära anslutning till Karolinska sjukhuset, Huddinge. Enheten erbjuder idag insatser och behandling utifrån nationella riktlinjer och kunskapsstöd för psykospatienter. Det innebär bl a
psykiatrisk utredning av psykotiska symtom
läkemedelsbehandling
stöd och kontakt med case manager
psykologisk behandling (KBT)
anhörigstöd och patient- och närståendeutbildning
psykopedagogiska insatser för ökad kunskap om psykos
medicinmottagning för hjälp och stöd vad gäller läkemedelPubliceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Som vårdenhetschef förväntas du leda och organisera arbetet för enhetens medarbetare. Tillsammans med MLA ska du som vårdenhetschef verka för att mål uppnås samt att riktlinjer och styrande dokument för behandling och utredning ligger till grund för den vård som erbjuds. Din uppgift blir att tillvarata medarbetares kompetens och stödja utveckling på enheten. Du ansvarar också för arbetsmiljö, patientsäkerhet, ekonomi samt miljö- och kvalitetsarbete och förväntas kommunicerar vision, mål, värderingar och resultat inom den egna verksamheten så att medarbetarna ges förutsättningar att utföra sitt arbete.
Då kliniken för psykosvård Stockholm är en nybildad organisation kommer en del av arbetet som vårdenhetschef att innebära att tillsammans med övriga kliniken utveckla och implementera processer och rutiner och etablera fungerande samarbeten med närliggande vårdgrannar, samverkan blir därför en viktig del av arbetet.
Du förväntas samarbeta mer flera kompetenser inom olika nivåer i verksamheten och det är viktigt att du känner igen dig i och tror på att det är tillsammans som vi kan erbjuda den bästa psykiatriska vården för patienter och skapa förutsättningar för att attrahera och värna medarbetare. Det innebär att du förväntas ta ansvar för din del av verksamheten men också ha ett stort driv och öppenhet för samarbete.
Anställningsform
Tillsvidare, heltid. Du anställs i din grundprofession och får ett tidsbegränsat förordnande som vårdenhetschef.Kvalifikationer
Vi söker dig med erfarenhet av att leda psykiatrisk vårdverksamhet. Du har relevant utbildning vilket innebär legitimationsyrke inom vårdsektorn alt. högskoleutbildning inom ett vårdyrke. Kunskap om - och intresse för - de specifika patientgruppernas behov är starkt meriterande liksom intresse för och erfarenhet av förändringsarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
För tjänsten söker vi dig som är mål- och resultatorienterad och har en mycket god samarbetsförmåga och är relationsskapande. Du har en strategisk förmåga, ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet för dina beslut, detta gör du i kombination med en stark vilja att engagera, leda och utveckla medarbetare. Vi värdesätter förmågan hos dig som chef att skapa ett öppet arbetsklimat, som utgör grund för delaktighet, engagemang och samarbete.
Välkommen in med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
