Vårdenhetschef till intensivvårdsavdelning Borås
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Borås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Borås
2026-07-10
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, Svenljunga
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eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap.
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" – det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Om vår lediga tjänst
Vi söker dig, som tillsammans med din chefskollega och medarbetare, vill vara med och driva utvecklingen framåt på enheten. I rollen ingår ett delat ledarskap med gemensamt ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö tillsammans med din ledarkollega. Som chef har du en nyckelroll och är betydelsefull för att våra medarbetare på enheten ska känna engagemang och delaktighet. Din roll fokuserar på utveckling och förbättring av enheten, där du i ditt ledarskap motiverar och utvecklar dina medarbetare, så att ni tillsammans når målen. Din medarbetargrupp är trygg, erfaren och stabil och består av intensivvårdssjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministrativ personal.
I din roll som vårdenhetschef på IVA är du direkt underställd verksamhetschef och är en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp. Inom ramen för ledningsgruppsarbetet har du en central roll tillsammans med övriga chefer för hela verksamhetsområdets strategiska utveckling. Utöver samarbetet med övriga chefer kommer du ha ett samarbete med vår utvecklingscontroller, ekonomicontroller och HR.Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Verksamhetsområde anestesi, operation och intensivvård (AnOpIVA) har i uppdrag att bedriva avancerad vård av hög kvalitet. Området har cirka 300 medarbetare och omfattar intensivvårdsavdelning, operationsavdelningar, postoperativ avdelning, endoskopiavdelningar, sterilteknik och en smärtenhet. Varje år utförs cirka 10 000 operationer, 800 patienter intensivvårdas samt 7000 endoskopiska undersökningar/behandlingar genomförs.
På intensivvårdsavdelningen, IVA, vårdas svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. På enheten arbetar cirka 90 medarbetare inom olika yrkeskategorier. IVA-miljön är högteknologisk med mycket medicinsk utrustning och avancerad övervakning i nya lokaler. Avdelningen arbetar även med MIG-koncept - mobil intensivvårdsgrupp och nivåstrukturerad intensivvård. Under hösten 2026 kommer enheten även att bedriva ett pilotprojekt avseende IMA. Vi är också en del i SÄS traumaomhändertagande samt medverkar även i utbildningsinsatser på sjukhuset.Profil
Du har en högskole- eller universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård eller likvärdig utbildning som arbetsgivare bedömer relevant. Vidare har du erfarenhet av ledarskap, gärna i form av tidigare chefsuppdrag. Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet från IVA och/eller akutsjukvård.
Vi söker en ledare som inspirerar, engagerar och skapar delaktighet i både vardag och komplexa situationer. Du driver utveckling och förändring, tar vara på medarbetares kompetens och uppmuntrar förbättringsarbete. Du verkar i komplexa sammanhang med helhetssyn och ett strategiskt arbetsgivarperspektiv. Med god kommunikation och lyhördhet bidrar du till ett gott arbetsklimat. Du har lätt för att samarbeta och bygga relationer, och du behåller lugnet och engagemanget även i utmanande situationer.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet och vi värdesätter egenskaper som går i linje med VGR:s chefskriterier: Värdegrundsbaserat chefskap, Mål- och resultatorienterat chefskap, Kommunikativt chefskap och Utvecklingsorienterat chefskap.Övrig information
Vänligen bifoga utbildningsbevis och/eller yrkeslegitimation med din ansökan.
Intervjuer planeras att genomföras under eftermiddagarna den 13/8 och 18/8. Rekryteringsprocessen kan komma att innehålla testning i form av kapacitets- och personlighetstest samt strukturerad intervju. Tester är bokade den 25/8.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
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501 82 BORÅS Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO anestesi, operation, intensivvård Kontakt
Martin Henricson, verksamhetschef 033-6163607 Jobbnummer
9998995