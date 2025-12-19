Vårdenhetschef till BUP mottagning Borås
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Inom verksamhetsområde psykiatri arbetar vi för att ge barn, unga och vuxna med allvarlig psykisk ohälsa och sjukdom tillgång till specialiserad och differentierad psykiatrisk vård.
Verksamheten har en väl utbyggd öppenvård med olika utbudspunkter, fyra slutenvårdsenheter, akutvårdsenhet och består av cirka 550 medarbetare.
Barn- och ungdomspsykiatri (BUP) mottagning Borås bedriver vård för barn och ungdomar som är under 18 år med allvarlig psykisk ohälsa. Exempelvis depression, svår ångest, impulsivitet och utagerande beteende, sociala samspelssvårigheter, tvångsmässiga beteenden och ätstörningar. Mottagningen utreder, bedömer och behandlar barn och ungdomar i upptagningsområdena Borås, Bollebygd, Ulricehamn och Tranemo. Arbetet innebär dagliga kontakter med samverksanparter så som barnmottagning, socialtjänster, skolor och med flera andra samarbetspartners inom området.
Enheten består av drygt 30 medarbetare inom yrkesprofessionerna sjuksköterskor, skötare, psykologer, socionomer, specialpedagoger, medicinska sekreterare, vårdadministrativ assistent och dietist. I teamet arbetar även läkare vilket innebär ett nära samarbete med enhetens vårdenhetsöverläkare/överläkare och läkarchef.
I denna tjänst kommer du tillsammans med befintlig vårdenhetschef på BUP mottagning Borås ha delat ansvar för ekonomi, personal och verksamhet på enheten. Du leder enheten där du i ditt chefskap motiverar och utvecklar dina medarbetare, så att ni tillsammans kan identifiera och implementera nya arbetssätt för att möta omställningen av hälso- och sjukvården. Vidare har du som chef en viktig roll i att säkerställa att vården för våra patienter fungerar, att den ges i rätt tid och på rätt sätt. Du ingår i ledningsgruppen för verksamhetsområde psykiatri och arbetar nära övriga cirka 20 chefer för att driva verksamhetsområdets strategiska utveckling. I din roll som chef på SÄS bidrar du till förvaltningens utveckling och säkerställer att fattade beslut implementeras och efterlevs.
Utöver samarbetet med övriga chefer och samverkanspartners arbetar du även tillsammans med utvecklingscontroller, ekonomicontroller och HR-partner. Som vårdenhetschef förväntas du främja både intern och extern samverkan samt, i nära dialog med dina medarbetare, arbeta för en hållbar arbetsmiljö och kompetensförsörjning inom enheten.
Du är har en högskole- eller universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård som arbetsgivaren bedömer relevant. Du har klinisk erfarenhet inom psykiatri, önskvärt från barn- och ungdomspsykiatri. Vidare har du erfarenhet av ledarskap och/eller chefskap.
Vi förutsätter att du har goda ledaregenskaper och har en förmåga att entusiasmera samt skapa delaktighet och förtroende i medarbetargruppen. Förändringsledning och utveckling är naturliga delar av ditt chefskap och du tar vara på dina medarbetares kompetens och uppmuntrar till deras förmåga att driva förändrings- och förbättringsarbeten på enheten. Kommunikation är en styrka i ditt chefskap och du förmedlar information på ett pedagogiskt och tydligt sätt i de forum där du verkar. Du har lätt för att skapa goda och långvariga relationer i såväl interna som externa konstellationer. För att lyckas i tjänsten behöver du ha ett helhetsperspektiv och hög grad av struktur. Vidare är det som chef av stor betydelse att du är en balanserad person som har förmågan att bibehålla lugn och engagemang i utmanande och komplexa situationer.
Vänligen bifoga utbildningsbevis och/eller yrkeslegitimation med din ansökan.
Vi värnar om allas trygghet och begär utdrag ur belastnings- och misstankeregistret på alla som erbjuds anställning hos oss.
Intervjuer planeras genomföras 26-27 januari. Rekryteringsprocessen kan komma att innehålla testning i form av kapacitets- och personlighetstest samt strukturerad intervju. Tester är bokade 10 februari.
