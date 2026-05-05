Vårdenhetschef till AVA - akutvårdsavdelningen
2026-05-05
Akut- och intermediärsvårdsavdelningen (AVA) på Vrinnevisjukhuset i Norrköping söker en vårdenhetschef till parledarskap.
AVA, tillsammans med akutmottagningen, utgör akutkliniken. Akutkliniken i Norrköping är en del av Närsjukvården i östra Östergötland och är öppen dygnet runt för patienter med medicinska, kirurgiska samt ortopediska sjukdomstillstånd. Här arbetar bland annat undersköterskor, sjuksköterskor och läkare och kliniken har idag ca 200 medarbetare.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Som chef spelar du en viktig roll i att utveckla verksamhet och medarbetare. Vi vill ge dig bästa förutsättningarna i din roll. Som ny chef får du ett introduktionsprogram och, om du vill, stöd av en erfaren mentor. Vi erbjuder även ledarutvecklingsprogram för chefer på olika nivåer som ger kunskap, verktyg och mod att utvecklas i rollen som ledare. Vi har också egna ledardagar för alla chefer, utbildningar i förändringsledning, arbetsmiljöarbete, kommunikation och bemötande i vården samt mycket annat.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som vårdenhetschef leder, planerar och utvecklar du akut- och intermediärvårdsavdelningen mot uppsatta mål tillsammans med din parkollega som finns på avdelningen idag. Tjänsten kräver ett närvarande och tydligt ledarskap där du skapar goda förutsättningar för en bra arbetsmiljö präglad av psykologisk trygghet och arbetsglädje. Att sätta mål, följa upp och att återkoppla är en viktig uppgift. Uppdraget innebär ett från verksamhetschef delegerat ansvar för verksamhet, budget, medarbetare och arbetsmiljö. Du kommer att vara en del av klinikledningen och förväntas bidra i klinikövergripande frågor i ledningsgruppsarbetet. Ledningsgruppen består av verksamhetschef, fem vårdenhetschefer, läkarchef och verksamhetsutvecklare.
Arbetsgrupp
På AVA arbetar cirka 50 medarbetare, de är en kompetent grupp som består av professioner såsom undersköterskor, sjuksköterskor och personalsamordnare. AVA är en verksamhet med stor kompetens och hög ambitionsnivå där vi arbetar nära varandra och med tydligt patientfokus. Vi är en flexibel verksamhet som tar ansvar, stöttar varandra och kontinuerligt utvecklar vårt arbetssätt med patienten i fokus.
AVA har 16 vårdplatser fördelade på tre vårdlag. Här vårdas patienter som behöver lite mer tid än vad som kan erbjudas på akutmottagningen. På AVA övervakar, stabiliserar, utreder och behandlar vi patienter upp till 1-2 dygn. Patienter med längre vårdbehov på sjukhus flyttas till andra avdelningar. AVA har också en enhet med fyra platser för intermediärvård för patienter som är för sjuka för att vårdas på vanlig vårdavdelning men som samtidigt inte fullt ut kräver intensivvård.
Om dig
För tjänsten är det meriterande om du har en högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Ett krav för tjänsten är att du har arbetat inom vården. Likaså söker vi dig som har erfarenhet av chef och ledarskap, om den erfarenheten har tillämpats inom vården anses det meriterande. Vi ser även att det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med förändringsledning.
Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
För att lyckas i rollen ser vi att du har en god samarbetsförmåga och bygger relationer som skapar samsyn och trygghet mellan olika professioner. Som ledare är du tydlig och närvarande och du skapar engagemang genom att kombinera struktur med lyhördhet. I en verksamhet där utveckling är en naturlig del av vardagen ser vi att du har god förmåga att ställa om och förhålla dig till ändrade omständigheter.
Vid utmaningar och komplexa situationer hanterar du dem på ett stabilt och professionellt sätt. Du arbetar metodiskt och organiserat och du har en god analytisk förmåga som hjälper dig att se samband, fatta välgrundade beslut och driva verksamheten framåt på ett hållbart sätt.
Ansökan och anställning
Vi planerar att genomföra intervjuer v. 19-20. Chefsuppdraget är ett tidsbegränsat förordnande på fyra år (som kan förlängas) och du erbjuds en tillsvidareanställning i din grundprofession. Tillsättning av tjänsten sker enligt överenskommelse.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
601 82 NORRKÖPING Arbetsplats
Akutkliniken ViN Kontakt
verksamhetschef
Pamela Mårdh Arkler Pamela.Mardh.Arkler@regionostergotland.se 010-1043503 Jobbnummer
9891107