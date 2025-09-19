Vårdenhetschef
Bra Liv Landsbro vårdcentral
Är du sjuksköterska med erfarenhet eller har intresse inom ledarskap och nyfiken på ett jobb inom primärvården. Du har ansvar för sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och städpersonal med möjlighet att vara med och utveckla och göra skillnad.
Då är detta tjänsten för dig!
Rollen som vårdenhetschef
Som vårdenhetschef tillsvidareanställs du i din grundprofession med ett tidsbegränsat förordnande som vårdenhetschef. Tillträde sker enligt överenskommelse. Hos oss får du ett spännande jobb där du gör skillnad. Du får en individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet, individuell kompetensutveckling och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter inom koncernen Vårdcentralerna Bra Liv, där du ingår i regionsövergripande nätverket Engagerat ledarskap. Uppdraget är omväxlande och spännande, där du tillsammans med dina medarbetare och ledning har stora möjligheter att påverka, forma och utveckla verksamheten. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, sekreterare och städpersonal med patienten i fokus.
En av dina uppgifter är att planera, leda, organisera och samordna det dagliga arbetet i samråd med personalgruppen. Du arbetar på ett ekonomiskt hållbart sätt samt värnar om god arbetsmiljö för dina medarbetare. Du blir en del av vår ledningsgrupp. I arbetet ingår det att bland annat arbeta med utvecklingsfrågor och vi anser att det är viktigt att du kontinuerligt arbetar kliniskt inom din grundprofession för att få helheten inom verksamheten.
Din blivande arbetsplats
Vårdcentralerna Bra Liv är den regionsdrivna primärvården i Jönköpings län och består av 33 vårdcentraler. Vår målsättning är "En bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet.
Det finns många skäl att välja Bra Liv - både som medarbetare och patient. Hos oss kommer du få ett omväxlande arbete på en välfungerande vårdcentral. Här finns optimala förutsättningar för brett lärande inom allmänmedicin. Du arbetar måndag - fredag med viss jourtjänstgöring på kvällar och helger. Vi kallar oss den lilla personliga vårdcentralen, vår verksamhet bygger på personliga möten. Du ska kunna samarbeta med olika människor och genom ditt personliga engagemang och professionella förhållningssätt bidrar du till hög medicinskt kvalitet och trygghet för vår befolkning.
Vi har en gemensam verksamhetschef med Bra Liv Vetlanda vårdcentral och samarbetar vad gäller viss planering som ex. sommar, utvecklingsdagar, bemanning på Närakuten och jourer, läkarmöten, utbildningar etc. Likaså med rehabiliteringsenheten och psykosociala teamet. Vi är välutrustade vad gäller utrustning och har ultraljud på vårdcentralen. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre. Vi ger våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
Landsbro vårdcentral består av ca 10 medarbetare som servar drygt 3100 listade patienter. Vi är den lilla, nära och personliga vårdcentralen som jobbar för god vård och service av bästa kvalité.Publiceringsdatum2025-09-19Profil
Du gillar ledarskap och tycker att detta är en utmaning, att få en möjlighet att skapa bästa möjliga värde för patienten i samarbetet med dina medarbetare och ledning.
För att lyckas i din roll som vårdenhetschef tror vi att du är engagerad, initiativtagande samt prestationsorienterad där du styrs av verksamhetens mål i dina prioriteringar, planering och agerande. Vidare har du fokus på helheten där du har en överblick över verksamheten och ser alla olika professioner. Våra kärnvärden är omtanke, helhet och kvalitet. Du tycker om dina medarbetare och fångar det bästa hos varje individ för att ta tillvara på allas kompetens och genom det utveckla vården. Du är öppen för förändringar och förbättringar och för att utveckla nya arbetssätt och kan kommunicera detta och på så sätt skapa engagemang och delaktighet. Du behöver också ha uppnått en personlig mognad, ha god självkännedom och vågar ta beslut och tar sedan ansvar för dem. Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet av primärvård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder:
• Arbete i en inspirerande arbetsgrupp med hög grad av samarbete och kommunikation
• Möjlighet till deltagande i utvecklingsarbete
• Individuell kompetensutveckling
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vid frågor kring tjänsten vänligen kontakta
verksamhetschef Jane Broling Danielsson, telefon: 010-243 20 19
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 12 oktober, urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
