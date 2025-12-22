Vårdenhetschef
2025-12-22
Bra Liv Vetlanda vårdcentral
Gillar du chefs- och ledarskap? Vi söker dig som har förmågan att skapa arbetsglädje. Hos oss får du möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade medarbetare i ett positivt klimat. Låter det intressant? Välkommen med din ansökan!
Rollen som vårdenhetschef
Vi på Bra Liv Vetlanda vårdcentral söker nu en vårdenhetschef till vårt team. Som vårdenhetschef tillsvidareanställs du i din grundprofession med ett tidsbegränsat förordnande som vårdenhetschef. Tillträde sker enligt överenskommelse.
I huvuduppgifterna ingår att i samarbete med verksamhetschef leda och fördela arbete med hög medicinsk kvalité och främja en god arbetsmiljö utifrån sitt ledarskap. Du kommer att ingå i ledningsgruppen som består av verksamhetschef, teamledare för rehab samt medicinskt ledningsansvarig. I arbetet ingår det också att arbeta med utvecklingsfrågor och vi anser att det är viktigt att du kontinuerligt arbetar kliniskt inom din grundprofession för att få helheten inom verksamheten. Vid behov täcker du också för verksamhetschefen vid dennes frånvaro.
Din blivande arbetsplats
På Bra Liv Vetlanda vårdcentral arbetar en erfaren och kunnig medarbetargrupp, som ger våra patienter god kontinuitet och gott bemötande vilket leder till goda resultat.
Vårdcentralen har cirka 10 500 listade patienter, 48 medarbetare och ingår i Vårdcentralerna Bra Liv. Vår gemensamma målsättning är "en bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar.
Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. På Bra Liv Vetlanda vårdcentral hjälps vi åt, vår arbetsmiljö är viktig och präglas av samarbete, delaktighet och trivsel!
Vi söker dig som har en tidigare yrkesbakgrund inom vården med god strukturell och organisatorisk förmåga. Du gillar ledarskap och att samarbeta med dina medarbetare och ledning. För att lyckas i din roll som vårdenhetschef tror vi också att du är tydlig, lojal, självgående och har en empatisk förmåga. Vi ser att du är trygg i din roll som ledare och är öppen för förändringar och förbättringar, utvecklar nya arbetssätt och kan kommunicera detta och på så sätt skapa engagemang och delaktighet.
Du har uppnått en personlig mognad och du vågar ta beslut och tar sedan ansvar för dem. Vi ser gärna att du har tidigare chefserfarenhet inom primärvård men det är inte ett krav. Arbetet är omväxlande och i högt tempo, därför är det viktigt att du är flexibel och har lätt för att anpassa ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån medarbetare, patient och situation.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du ett spännande jobb där du gör skillnad. Du får en individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet, individuell kompetensutveckling och gemensamma kompetenshöjande aktiviteter inom koncernen Vårdcentralerna Bra Liv.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Ellica Thorman, tfn 010-243 20 05.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 5 januari 2026
Välkommen med din ansökan.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/)
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B999/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9659725