Vårdbiträde/undersköterska
Dorotea kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Dorotea Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Dorotea
2025-10-02
, Vilhelmina
, Åsele
, Strömsund
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dorotea kommun i Dorotea
I Dorotea kommun får du både frihet och närhet. Friheten finns i vår vänliga vildmark med fjäll, sjö och skog. Närheten hittar du i vår gemenskap av välkomnande och hjälpsamma människor. Utmärkande för Dorotea är medborgarnas samhällsengagemang och vårt goda näringslivsklimat med hög andel egna företagare. Hos oss som arbetsgivare är beslutsvägarna korta och aktivt utvecklingsarbete ständigt pågående. Som anställd i vår organisation ingår i din roll att se helheten och att ta ansvar. I vår organisation erbjuds du en bredd av möjligheter att delta och att vidareutvecklas. Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde och kunskaper i samiska är meriterande inom vissa yrkesområden.
Vår omvårdnadspersonal behöver fler kollegor.
Bli en av oss!
Vi behöver dig som kan tänka dig arbeta i ett av våra viktigaste yrken.
Det här jobbet handlar om själva livet. Inom äldre- och funktionshinderomsorgen bidrar vi med trygghet och meningsfullhet för våra brukare och våra insatser är av stor betydelse. Vårt fokus ligger på att genom en kvalitativ omvårdnad skapa förutsättningar för en god livskvalitet för våra brukare.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig möjligheten till ett varierande arbete där din insats är av stor betydelse. Du välkomnas till en arbetsplats där varje medarbetare räknas och där chefer och beslut alltid finns nära.
I det här arbetet ges du möjlighet att jobba med något som är viktigt på riktigt och göra skillnad för någon som behöver det.
Då ska du söka jobbet
Vi söker dig som har ett stort intresse av att arbeta med vård och omsorg. Du ska som person vara ansvarsfull och tycka om att ge god service. Om du är ödmjuk och lyhörd inför behov av stöd och hjälp passar det här jobbet dig. Du ska ha datavana samt kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska, då dokumentation ingår i arbetsuppgifterna.
Sök framför allt om du är utbildad undersköterska/vårdbiträde och/eller har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Eftersom Dorotea kommun är ett samiskt förvaltningsområde ser vi det som meriterande om du har goda kunskaper i den sydsamiska kulturen och sydsamiska som språk. Ersättning
Timlön/Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/53". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dorotea kommun
(org.nr 212000-2809) Arbetsplats
Vård & Stöd, ÄoH Kontakt
Therese Wallin 0942-14151 Jobbnummer
9537763