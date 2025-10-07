Vårdbiträde till hemtjänst i Nacka
Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nacka Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Nacka
2025-10-07
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice AB i Nacka
Vi söker vårdbiträde!
Är du en empatisk och ansvarsfull person med erfarenhet inom äldreomsorg? Vill du vara med och göra skillnad i människors liv? Då kan detta vara din chans att bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-10-07Om tjänsten
Vi söker vårdbiträden som är antingen färdigutbildade eller studerar inom vård och omsorg. Som vårdbiträde hos oss kommer du att vara en viktig del i omsorgen av våra äldre, där ditt arbete bidrar till deras välbefinnande och livskvalitet.Kvalifikationer
Minst 1 års erfarenhet inom äldreomsorg
Färdigutbildad eller studerande inom vård och omsorg
Goda kommunikations- och samarbetsförmågor
Empati och ett genuint intresse för att arbeta med äldre
Förmåga att arbeta självständigt samt i teamArbetsuppgifter
Personlig omvårdnad
Matlagning & måltidsstöd
Städ & tvätt
Inköp
Avlösning & ledsagning
Vi erbjuder:
Möjlighet att utvecklas inom yrket
Fasta arbetstider
Lön och förmåner enligt överenskommelse
Övrigt om lön, ersättning och förmåner:
Individuell lönesättning
Mer om anställningsvillkoren:
Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.
Timanställning, deltid, enligt önskemål med möjlighet till tillsvidare anställning.
Utdrag ur Belastningsregistret
I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur belastningsregistret (blankett 442.5) i samband med anställning inom vård och omsorg. www.polisen.seOm företaget
Vill du arbeta i en verksamhet som bygger på både tradition och nytänkande och i en omsorg som präglas av omtanke, ödmjukhet och engagemang- då har du kommit rätt!
Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice är ett hemtjänst företag etablerat i Nacka. Kvalitet, flexibilitet och tillgänglighet vill vi ska vara våra kännetecken och vår hjälp att förbättra vår omsorg. Med dessa mål för ögonen vill vi vara ett av dem bästa hemtjänst företagen i staden. Vi bedriver hemtjänst, ledsagning och avlösning för äldre person i Nacka kommun.
Vi arbetar inte i eget intresse eller för att gå med vinst - vi arbetar för människan.
Välkommen till en spännande vardag med oss på Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice AB! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: info@alicehemtjanst.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice AB
(org.nr 559048-0686), https://alicehemtjanst.se
Ektorpsvägen 4c (visa karta
)
131 47 NACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alice Hemtjänst & Läkemedelsservice Jobbnummer
9543475