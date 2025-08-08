Vårdbiträde sökes för heltidsanställning!

Tisa AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm
2025-08-08


Vårdbiträde sökes för heltidsanställning
Vi söker ett engagerat vårdbiträde till vårt team!

Publiceringsdatum
2025-08-08

Dina arbetsuppgifter
• Stödja personer i behov av vård
• Assistera med dagliga sysslor

Kvalifikationer
• Erfarenhet som vårdbiträde
• Flytande svenska och engelska
• Körkort och tillgång till bil
• Empatisk och ansvarstagande

Vi erbjuder:
• Heltidsanställning
• Positiv arbetsmiljö

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: Info@tisaab.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Tisa AB (org.nr 559196-7269)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9450278

