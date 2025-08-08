Vårdbiträde sökes för heltidsanställning!
2025-08-08
Vårdbiträde sökes för heltidsanställning
Vi söker ett engagerat vårdbiträde till vårt team!

Dina arbetsuppgifter
• Stödja personer i behov av vård
• Assistera med dagliga sysslorKvalifikationer
• Erfarenhet som vårdbiträde
• Flytande svenska och engelska
• Körkort och tillgång till bil
• Empatisk och ansvarstagande
Vi erbjuder:
• Heltidsanställning
• Positiv arbetsmiljö
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
E-post: Info@tisaab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tisa AB
(org.nr 559196-7269) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9450278