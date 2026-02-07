Vårdbiträde Service till hemvården Östra torn
2026-02-07
Söker du ett varierat och viktigt arbete?
Nu söker vi vårdbiträden till hemvården Östra torn.
Uppdraget vårdbiträde service kan omfatta serviceinsatser och omvårdnadsinsatser hos brukare samt serviceinsatser på enheten.
Här i Lund arbetar vi aktivt med att ligga i framkant när det gäller att komplettera ditt arbete inom hemvården med nya digitala arbetssätt. Både när det gäller digitala verktyg hos brukaren, men även i ditt arbete som medarbetare hos oss. Några exempel på detta är att vi använder oss av mobila trygghetslarm, Phoniro, digitala arbetsscheman och signering. I Lund har vi också ett digitalt hemvårdsområde. Vill du vara en del av resan in i den digitala framtiden?
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Du utgår från vår lokal tillsammans med dina kollegor och cyklar därifrån till brukarnas egna hem. Ditt arbete styrs av individernas behov. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen städ, tvätt och inköp, men du kommer också att utföra omvårdnadsuppgifter. För att jobba hos oss behöver du klara grunddelegering, till exempel för att kunna dela ut mediciner.
Du schemaläggs dagtid och börjar din arbetsdag klockan 07:00. Du kommer att arbeta varannan helg. Vi erbjuder alla att arbeta heltid, vilket innebär 36 timmar och 20 minuter i veckan.
Dokumentationen sker i Life Care. Vi erbjuder dig ett varierat arbete där du gör skillnad för andra varje dag. Vi har inga delade turer och vårt heltidsmått innebär att du får mer ledig tid i din vardag. Hos oss får du möjlighet att växa och bli stimulerad till exempel genom olika ansvarsområden eller utbildningar. I din roll ingår även att medverka till att verksamheten utvecklas och håller god kvalité.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har hög servicekänsla och trivs i din yrkesroll. Du har ett gott bemötande samt är engagerad och lyhörd - med brukare, anhöriga och kollegor. Du skapar goda relationer med brukare, planerar ditt arbete för bästa kvalitet och effektivitet och utför arbetsuppgifterna med högsta kvalitet. För att kunna jobba i hemtjänsten krävs cykelvana. Erfarenhet av arbete inom omsorg är meriterande.
För att klara arbetet behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, så att du kan förstå instruktioner och föreskrifter samt kommunicera med dina kollegor på enheten. Du behöver också ha god digital kompetens, exempelvis i samband med dokumentation.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Hemvården Östra torns lokaler ligger på Mobilvägen 12. Här finns restaurang och tillgång till gym i våra trevliga, moderna lokaler. Här arbetar vi tillsammans under samma tak; undersköterskor, vårdbiträden, chef, samordnare, planerare, administratör och HSL-personal. Vi har veckovisa möten och utbildningar tillsammans i teamet. Det är lätt att ta sig hit med cykel, bil, buss eller spårvagn. Brukarna finns i närområdet och vi tar oss till dem med cykel.
Lunds kommuns hemvård är indelad i ett flertal, geografiska områden. I varje område arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso-och sjukvårdspersonal under ledning av en enhetschef. Till varje område hör en enhetsadministratör och samordnare. Vi erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser dygnet runt till kommunens brukare. Följ oss gärna på instagram; @hemvardochhalsaPubliceringsdatum2026-02-07Övrig information
Vi har valt att ta bort det personliga brevet i våra rekryteringar. Vårt urval baseras på ditt cv och dina svar på urvalsfrågorna. Var noggrann när du besvarar dessa och se till att ditt cv är uppdaterat.
Vi kommer att arbeta löpande med den här rekryteringen.
För snabbare hantering; beställ "Utdrag ur belastningsregistret för egen kontroll" via www.polisen.se.
Utdraget ska vara oöppnat och tas med till intervju med chef.
Aktuell lönebild för olika befattningar i Lunds kommun hittar du här: https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/lonestatistik
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
