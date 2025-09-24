Vårdbiträde eller undersköterska | Timanställning
Kronobergs Hemvård AB / Undersköterskejobb / Växjö Visa alla undersköterskejobb i Växjö
2025-09-24
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kronobergs Hemvård AB i Växjö
Kronobergs Hemvård är en privat utförare av hemtjänst. Vi växer och söker nu fler kollegor till vårt härliga gäng.
Timpersonal hos oss arbetar varierande dagar/tider. Som person är du ansvarsfull, tålmodig, noggrann och omtänksam. Du är lyhörd för kundernas behov och positiv till att lösa de situationer som uppstår. Som medarbetare hos oss är du företagets förebild och lever efter våra värderingar.
Vad vi erbjuder dig:
Vi är en bilburen hemtjänst.
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors vardag.
Flexibla arbetstider som kan anpassas efter din livssituation.
Ett varmt och engagerat arbetslag där vi hjälper och stöttar varandra.
Möjlighet att utvecklas och lära dig mer inom vård och omsorg.
En trygg arbetsgivare som satsar på kvalitet och långsiktighet.
Vem är du?
Du har körkort (krav).
Du är flexibel och kan arbeta varierande tider, ibland med kort varsel.
Du är lösningsfokuserad och kan hitta vägar framåt även när det blir utmaningar.
Du bidrar till en god arbetsmiljö med din positiva energi och ditt engagemang.
Du är empatisk, ansvarstagande och har en professionell inställning.
Erfarenhet av hemtjänst är en merit men vi lägger framför allt stor vikt vid personlig lämplighet. Alla våra medarbetare måste visa körkort, utdrag ur polisens belastningsregister samt skriva sekretess- och hygienavtal.
Krav: Examensbevis från gymnasiet, B-körkort samt tala och skriva svenska språket obehindrat.
Meriterande: Erfarenhet från hemtjänst, äldreomsorg eller demensvård.
Ort: Växjö
Omfattning: Vid behov
Lönetyp: Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: moa.bergqvist@krhv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Timmanställning". Arbetsgivare Kronobergs Hemvård AB
(org.nr 559056-9942)
Annavägen 4 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Huvudsamordnare
Moa Bergqvist moa.bergqvist@krhv.se 0470-575594 Jobbnummer
9523770