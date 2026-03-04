Vårdare/Undersköterska till Gruppbostad Månen
Boxholms Kommun / Vårdarjobb / Boxholm Visa alla vårdarjobb i Boxholm
2026-03-04
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Boxholms Kommun i Boxholm
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Vårdare undersköterska till Gruppbostad Månen
Vi söker en engagerad och ansvarstagande vårdare /undersköterska som vill vara en del av vår arbetsgrupp. Arbetet innebär att utifrån individuella behov stödja och ge omvårdnad till den enskilde i och utanför hemmet. Arbetet utförs med syfte att bibehålla och utveckla de förmågor individen har. Ditt arbete är att skapa goda förutsättningar till ett så självständigt liv som möjligt för individen .
Arbetstiderna omfattar dag, kväll, jour och helgtjänstgöring.
Vi söker dig som:
• Har ett genuint intresse för människor och socialt arbete
• Är stabil, lyhörd och trygg i dig själv
• Har god förmåga att arbeta både självständigt och i team
• Är bra på att skapa tillit och kommunicera med respekt
• Har goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
• Erfarenhet från arbete med psykisk ohälsa, NPF eller LSS är meriterande
• Utbildning inom socialt arbete, vård och omsorg eller pedagogik är ett plus - men personlig lämplighet väger tungt
• Har B-körkort (krav)
• Har fyllt 18 år
Vi erbjuder:
• Ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör verklig skillnad
• God introduktion och kollegial handledning
• Ett arbetsklimat som präglas av engagemang, respekt och tydlig struktur
Anställningsform: Tillsvidare from 1 juni 2026
Omfattning : ca 82%
Tillträde enligt överenskommelse Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309779". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Boxholms kommun
(org.nr 212000-0407) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Helena Berminge helena.berminge@boxholm.se 0142-89560 Jobbnummer
9775593