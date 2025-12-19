Vård- och omsorgsanalys söker analytiker
2025-12-19
Vill du arbeta på en oberoende analysmyndighet där engagerade medarbetare är den viktigaste resursen? Myndigheten för vård- och omsorgsanalys uppgift är att följa upp och analysera hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen ur ett patient-, brukar- och medborgarperspektiv. I dag arbetar cirka 65 personer på myndigheten. Vi söker nu ytterligare analytiker med bakgrund inom kvantitativ eller kvalitativ metod.
I vår analysverksamhet arbetar analytiker och utredare, där analytiker innebär en mer junior roll. Som analytiker hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas samtidigt som du bidrar till viktiga samhällsfrågor. Vi söker dig som är relativt tidigt i din karriär och som vill fördjupa dina kunskaper inom analys och utvärdering.
Om rollen
Som analytiker arbetar du med analyser som bidrar till att förbättra kvaliteten och effektiviteten inom hälso- och sjukvården, tandvården och omsorgen. Vi arbetar med både regeringsuppdrag och analyser som initieras av myndigheten själv. Projekten består ofta av både kvantitativa och kvalitativa metoder och ska leverera robusta och policyrelevanta beslutsunderlag till regeringen och andra centrala aktörer.
I rollen som analytiker arbetar du med olika delar i ett analysprojekt, såsom att samla in och bearbeta statistik, planera, genomföra och analysera enkäter och intervjuer, sammanställa litteratur, strukturera och analysera frågeställningar och skriva rapporttexter. I arbetet kan du komma att ha ansvar för egna delstudier inom ramen för ett större projekt. Du förväntas även bidra till omvärldsbevakning och -analys. På sikt kan också projektledning bli aktuellt.
Hos oss får du möjligheten att:
• Genomföra analyser av vårdens och omsorgens styrning och funktionssätt.
• Arbeta i projektform tillsammans med erfarna och stöttande kollegor.
• Delta i hela processen, från problemformulering till kommunikation av resultat.
• Genomföra datainsamling och analys av både kvantitativa och kvalitativa data.
• Bidra till att våra rapporter och rekommendationer når ut till beslutsfattare och praktiker.
• Växa i ansvar i takt med att din kompetens och erfarenhet ökar.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen på magister- eller masternivå med samhällsvetenskaplig inriktning (exempelvis statsvetenskap, företags- eller nationalekonomi, statistik eller sociologi) eller erfarenhet och kvalifikationer som är likvärdiga.
• Goda kunskaper i analys-och utredningsmetod.
• Erfarenhet av kvantitativ eller kvalitativ metod.
• God förmåga att analysera komplexa frågor och presentera slutsatser på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Meriterande är:
• Ett till två års arbetslivserfarenhet av kvalificerat analys- och utredningsarbete på välfärdsområdet inom eller på uppdrag av offentlig sektor eller inom forskning.
• Erfarenhet av att tillämpa kvantitativ eller kvalitativ metod.
• Erfarenhet av analyser inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård eller socialtjänst.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper, då vi tror att de är avgörande för att trivas och lyckas i rollen. Vi söker dig som:
• tar initiativ, driver ditt arbete framåt och tar ansvar för dina uppgifter från start till mål.
• gärna arbetar tillsammans med andra och bidrar till ett inkluderande och hjälpsamt arbetsklimat.
• ser möjligheter och hittar praktiska lösningar även i utmanande sammanhang.
• har öga för detaljer och levererar arbete av hög kvalitet.
Att arbeta hos oss
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys strävar efter att vara en inkluderande arbetsgivare och värdesätter en jämn könsfördelning samt mångfald vad gäller etnisk, social och kulturell bakgrund.
Din arbetsplats är vid myndighetens kontor i centrala Stockholm. Vi erbjuder möjlighet till regelbundet distansarbete upp till två dagar per vecka.
Vi erbjuder även möjlighet till friskvård på arbetstid och ett generöst friskvårdsbidrag.
Tjänsten är på heltid och gäller en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Organisatoriskt rapporterar du till en av enhetscheferna vid myndighetens analysavdelning. Så ansöker du
Vi ser fram emot att få din ansökan med cv och ett personligt brev senast den 16 januari 2026. Din ansökan ska vara märkt med diarienummer dnr 0234/2025. Urval och intervjuer sker med start i januari.
Inför rekryteringsarbetet har Vård- och omsorgsanalys tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss från och med den 12 januari 2026. Innan dess har vi inte möjlighet att svara på frågor.
För frågor om anställningen, kontakta Johan Strömblad, projektdirektör, tfn 08-690 41 38, johan.stromblad@vardanalys.se
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Josefine Blanck, hr-generalist, 08-6904118. Fackliga kontaktpersoner för Saco är Eva Cooper - Hagbjer, utredare, 08-690 41 37.
Samtliga kan nås via växeln på 08-690 41 00. Ersättning
