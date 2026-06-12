Lärare i fritidshem, föräldravikariat
Bjuvs kommun, Brogårdaskolan / Förskollärarjobb / Bjuv Visa alla förskollärarjobb i Bjuv
2026-06-12
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Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
På Brogårdaskolan, en av kommunens fyra grundskolor, går ca 430 elever i årskurs F-6 och här arbetar en engagerad personalgrupp med elevernas bästa för ögonen. På Brogårdaskolan arbetar vi utifrån varje elevs förutsättningar att nå kunskapsmålen och för att skapa välbefinnande och utveckla varje individ till en självständig och nyfiken person.
En av våra lärare i fritidshemmet ska vara föräldraledig under läsåret 26/27 och vi söker därför en behörig lärare med inriktning mot arbete i fritidshem för ett föräldravikariat.
Är du en engagerad erfaren, eller nyutexaminerad, lärare i fritidshem som vill bli en del av Brogårdaskolan? Välkommen med din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
I uppdraget som lärare i fritidshemmet på Brogårdaskolan kommer din främsta uppgift att vara arbete på fritidshemmet. Innan fritidshemsverksamheten startar är du i förskoleklass tillsammans med undervisande lärare i f-klass.
Genom att planera, genomföra och följa upp din undervisning ger du eleverna möjlighet att utvecklas både socialt och kunskapsmässigt. Du arbetar för att stärka deras kreativitet, nyfikenhet och självkänsla genom tex. lek, skapande och rörelse.
Tillsammans med dina kollegor planerar du och följer upp fritidshemsverksamheten baserat på dina val av pedagogiska och didaktiska strategier och metoder, anpassade efter elevernas behov och förutsättningar. Du möter varje elev i sin kunskapsprogression, och bidrar till att utveckla lärmiljöer som uppmuntrar elevers lärande, delaktighet och inflytande.
Det är viktigt att du skapar en god relation till elever, vårdnadshavare och kollegor, som karaktäriseras av ömsesidig respekt och ett förtroendefullt förhållningssätt samt positiva och höga förväntningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad, alternativt blir legitimerad efter fullgjord lärarutbildning i juni 2026, som lärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta på fritidshem.
Du förväntas vara väl insatt i skolans och fritidshemmets styrdokument och uppdrag. Du trivs i samarbete med kollegor och bidrar aktivt till att utveckla verksamheten på olika sätt. Du har en god struktur i ditt arbete och kan anpassa undervisningen utifrån elevernas behov och skolans mål.
Din syn på elever präglas av respekt och en tro på att alla barn kan och vill utvecklas. Du har höga förväntningar på eleverna och arbetar aktivt för att de ska trivas i skolan och i fritidshemmet.
Som person är du mycket engagerad, ansvarstagande och lyhörd. I ditt ledarskap är du trygg och tydlig. Arbetet ställer krav på flexibilitet samt att du besitter en god förmåga att planera och prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du behöver vara lösningsorienterad och ha förmåga att snabbt hantera oförberedda situationer som kan uppstå i den dagliga verksamheten.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-08-13 Tillträde 13/8 eller enligt överenskommelse. , upphör: 2027-06-08 .
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har passerat. Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare i kommunen.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola/skola ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister. Se därför till att beställa utdrag ur belastningsregistret snarast efter att du blivit erbjuden anställning.
Bjuvs kommun är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känslan skapar Familjen Helsingborg.
Vi är: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331608/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bjuvs Kommun
(org.nr 212000-1041)
Box 501 (visa karta
)
267 25 BJUV Arbetsplats
Bjuvs kommun, Brogårdaskolan Kontakt
Rektor
Sofie Ertzinger sofie.ertzinger@bjuv.se 042-458 5619 Jobbnummer
9961615