Junior Process Developer till teknikföretag inom fordonsindustrin
Friday Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Eskilstuna Visa alla maskiningenjörsjobb i Eskilstuna
2026-06-12
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Är du i början av din karriär och vill kombinera teknik, projektarbete och internationella kontaktytor? Nu söker vi en Junior Process Developer till ett globalt teknikföretag inom fordonsindustrin. Här får du möjligheten att arbeta nära produktutveckling och industrialisering, samtidigt som du bygger värdefull erfarenhet i en internationell miljö med stora utvecklingsmöjligheter. Sök rollen så berättar vi mer!
OM TJÄNSTEN:
Vi söker nu en Junior Process Developer till ett internationellt teknikföretag inom fordonsindustrin med verksamhet i Eskilstuna. Här får du möjligheten att arbeta i en bred roll där du kombinerar teknik, problemlösning och projektarbete i en produktionsnära miljö.
Som Junior Process Developer blir du en del av ett team som arbetar med industrialisering och utveckling av nya produkter. Du kommer att följa projekt genom flera faser, från prototyp och förserie till färdig produktionslösning, och samarbeta nära projektledare, kvalitet, logistik, produktion och internationella systerbolag.
En stor del av arbetet handlar om att koordinera aktiviteter, säkerställa att dokumentation och processer är uppdaterade samt bidra till att projekt drivs framåt enligt plan. Du kommer även att vara delaktig i prototypframtagning, validering och produktionsförberedelser.
Rollen erbjuder många kontaktytor, både nationellt och internationellt, där engelska är en naturlig del av vardagen. Resor till företagets systerbolag i Europa förekommer som en del av tjänsten.
Det här är en utmärkt möjlighet för dig som är i början av din karriär och vill utvecklas inom industrialisering, processutveckling och produktionsnära projektarbete. Du kommer att få arbeta nära erfarna kollegor och successivt bygga kunskap inom produktionsteknik, kvalitetsarbete och projektledning i en internationell miljö.
Exempel på arbetsuppgifter:Delta i industrialisering av nya produkter och processer
Arbeta med prototypframtagning och förserieaktiviteter
Koordinera aktiviteter mellan olika funktioner inom organisationen
Säkerställa att produktionssystem och dokumentation hålls uppdaterade
Medverka i framtagning av arbetsinstruktioner, styrplaner och standardiserat arbete
Delta i validerings- och kapacitetsaktiviteter
Bidra till utveckling och optimering av produktionsprocesser och arbetssätt
Samarbeta med internationella kollegor och leverantörer
Bidra till att driva projekt från utvecklingsfas till serieproduktion
VI SÖKER DIG SOM:Har en högskole- eller civilingenjörsexamen inom exempelvis industriell ekonomi, produktionsteknik, maskinteknik, logistik eller annat relevant tekniskt område
Har ett genuint tekniskt intresse och god teknisk förståelse
Talar och skriver obehindrat på engelska
Trivs i en roll med många kontaktytor och samarbeten
Har god administrativ och organisatorisk förmåga
Det är inte nödvändigt, men meriterande om du har:Erfarenhet från tillverkande industri
Erfarenhet från fordonsindustrin
Kunskap från kurser, projekt eller praktik inom processutveckling, produktionsteknik eller industrialisering
Erfarenhet av teknisk projektverksamhet
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att trivas i rollen tror vi att du är initiativtagande, strukturerad och kommunikativ. Du gillar att samarbeta med olika funktioner samtidigt som du tar ansvar för att driva dina egna aktiviteter framåt. Du är nyfiken, lösningsorienterad och motiveras av att lära dig nya saker i en teknisk miljö.
OM ANSTÄLLNINGEN:Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att vara anställd av Friday och arbeta som konsult ute hos vår kund.
ÖVRIG INFO:Omfattning: HeltidStart: Augusti/September 2026 eller enligt överenskommelsePlacering: EskilstunaRekryteringsansvarig: Julia WallLön: Enligt överenskommelse
Ansök genom att klicka på länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via mail.
OM FRIDAY:På Friday brinner vi för att ge dig som Tech-talang en riktigt bra start på karriären. Genom att lyssna på vad just du vill och drivs av, matchar vi dig med företag och möjligheter som får dig att se fram emot att gå till jobbet.
Vi värderar ambition och potential högt och arbetar aktivt för en fördomsfri rekrytering, där alla ges samma chans att lyckas.
Vi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. Varje år genomför vi över 5 000 karriärmöten och matchar kandidater med allt från globala företag till innovativa startups. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Friday Väst AB
(org.nr 559141-1326)
Åstadalsvägen 1E (visa karta
)
702 81 ESKILSTUNA Arbetsplats
Friday Kontakt
Consultant manager
Julia Wall julia.wall@friday.se Jobbnummer
9961608