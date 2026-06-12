HR- och rekryteringsadministratör
Järfälla kommun, HR-avdelningen / Personaltjänstemannajobb / Järfälla Visa alla personaltjänstemannajobb i Järfälla
2026-06-12
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Järfälla kommun är en av de kommuner som växer mest inom Storstockholm. Det tycker vi är väldigt spännande! Vi tycker om att göra saker tillsammans med verksamheterna, för det är så vi gör skillnad för våra medborgare och medarbetare.
Järfälla kommun är en innovativ och framåtsträvande kommun där medarbetarna är vår viktigaste tillgång. HR i Järfälla är organiserat både centralt i kommunen och med HR Team i ett par av de större förvaltningarna.
Nu behöver vi förstärka vårt team under en tidsbegränsad period och vi söker en HR-administratör med fokus på administration och rekrytering. Rollen är en delad roll mellan två förvaltningar där arbetet sker 50 % inom Kommunstyrelseförvaltningens HR-avdelning, som utgör en central HR-funktion, och 50 % inom Utbildningsförvaltningens avdelning för HR och kompetensförsörjning.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Inom kommunstyrelseförvaltningen kommer du att arbeta med HR-administration, intern support samt samordning av återkommande HR-processer. Rollen innebär ett strukturerat och kvalitetsinriktat arbete där du bidrar till att säkerställa effektiva administrativa rutiner och en tillgänglig och korrekt HR-information till organisationens chefer och medarbetare.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Löpande HR-administration, inklusive fakturahantering samt arbete i HR- och stödsystem
• Samordning och publicering av HR-information via intranät, kursportal och informationsutskick
• Administrativt stöd i HR-processer, såsom dokumentation, mallhantering och protokollföring
• Intern service och praktiskt stöd, inklusive hantering av HR-ärenden i Helpdesk samt stöd vid utbildningar och aktiviteter
Du medverkar även i planering och genomförande av årliga HR-processer, exempelvis inom pension, löneväxling och ansökan av rehabiliteringsstöd.
Inom Utbildningsförvaltningen omfattar rollen främst rekrytering och bemanning (ca 50%) med fokus på att säkerställa tillgång till kvalificerade vikarier. Arbetet innefattar hela rekryteringsprocessen från telefonavstämningar och intervjuer till referenstagning, administration, avtal och inskrivning i system. I rollen ingår även löpande support i bemanningsfrågor via telefon, mejl och systemet TimePool.
Du kommer även hantera enklare personaladministrativa ärenden såsom ändringar i system, sjukfrånvaro och frågor kopplade till anställning.
Hantera enklare administration via mejl, exempelvis:
• Ändringar i systemet TimePool
• Hantering av sjukfrånvaro och VAB
• Frågor från vikarier ang deras anställning, exempelvis: winlas dagar, inloggning, arbetsgivarintyg etc.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk examen från personalvetarprogrammet alternativt eftergymnasial utbildning inom HR/rekrytering som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Vi ser gärna att du har något års arbetslivserfarenhet, främst inom rekrytering, administration och/eller från supportfunktion.Kvalifikationer
• God systemvana/digital kompetens och även bekväm med telefonen som arbetsredskap
• Förmåga att arbeta strukturerat och självständigt
• God kommunikativ förmåga i svenska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av administrativt arbete och/eller kundsupport, gärna inom HR eller bemanning alternativt kundsupport
• Erfarenhet av rekrytering
• Erfarenhet av utbildningsadministration eller kursportaler
• Erfarenhet av offentlig verksamhet/skola
För att trivas och lyckas i rollen är du serviceinriktad, initiativtagande och lösningsorienterad. Du har god samarbetsförmåga, är strukturerad i ditt arbetssätt och tycker om att ge stöd till andra. Du har lätt för att prioritera bland olika arbetsuppgifter och trivs i en roll med många kontaktytor.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, upphör: 2027-06-30 .
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi genomför arbetspsykologiska tester vid denna rekrytering.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller och säkerhetskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansök nu! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331655". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043)
Järfälla kommun (visa karta
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177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, HR-avdelningen Kontakt
Rekryteringspartner
Jens Duvliden jens.duvliden@jarfalla.se 070-002 60 11 Jobbnummer
9961614