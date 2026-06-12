Medicinsk Sekreterare Till Våra Laro-Mottagningar, Beroendecentrum I Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-06-12
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Lund
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Välkommen till oss på LARO, Beroendecentrum Malmö!
Beroendecentrum Malmö (BCM) är en del av vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg inom förvaltningen Psykiatri, habilitering och hjälpmedel. BCM har mottagningar för alkohol- och läkemedelsmissbruk, samsjuklighet, narkotikaberoende med eller utan neuropsykiatrisk diagnos, spelberoende samt ungdomsmottagningar och ackrediterade mottagningar för läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende (LARO).
Beroendecentrums LARO-mottagningar Malmö bedriver behandling av patienter som har ett opioidberoende. Till mottagningen kan man vända sig om man har ett beroende av opioider och önskar läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering. Vi erbjuder utredningar, farmakologisk behandling, psykosociala insatser, gruppsamtal och närståendeutbildning. För att optimera vården för patienten krävs bra samarbete inom teamet på mottagningen, men också i samverkan med andra aktörer som Socialtjänsten, Försäkringskassan och Kriminalvården. Vårt tvärprofessionella team har hög kompetens inom professionerna; enhetschef, läkare, sjuksköterskor, psykolog och medicinsk sekreterare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-12Arbetsuppgifter
Vi söker nu dig som är medicinsk sekreterare och som vill bli en del av vårt tvärprofessionella team. Här arbetar vi med patienten i fokus och för att kontinuerligt utveckla och förbättra vården för vår patientgrupp.
Vi söker dig som vill ha ett intressant och omväxlande arbete med hög grad av självständighet. I rollen som medicinsk sekreterare ansvarar du för utskrifter av diktat till journaler i Melior samt registreringar som sker i Våps/webPasis. Vidare bokar och registrerar du besök samt ansvarar för kallelser av patienter. Tjänsten innebär också att du har din egen reception med receptionsarbete, telefonservice, patientmottagande och vårdavgiftsfakturering. Därutöver ansvarar du för att förbereda möten och föra protokoll vid teamronder, samt deltar i gemensamma regelbundna sekreterarmöten på Beroendecentrum. Vid behov kan du också vara en extra sekreterarresurs till kliniken. Vidare så ansvarar du för arbetsuppgifter som till exempel förrådbeställningar och att vara kontaktperson för vår telefoni.
När du börjar hos planerar vi tillsammans för en anpassad introduktion, bredvidgångar och möjlighet till kompetensutveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gått utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration KY 80 p/YH 400 p eller annan adekvat utbildning för medicinsk sekreterare. Därtill har du goda kunskaper i medicinsk terminologi samt goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet i din yrkesroll samt goda kunskaper i systemen MedSpeech, Melior, Våps och/eller Pasis.
Eftersom en del av ditt arbete är att ha hand om mottagningens reception ser vi det som en självklarhet att du ser ett bra bemötande, mot såväl patienter som medarbetare, som oerhört viktigt och trivs med att vara det första ansiktet som våra patienter möter. I ditt arbete är du serviceinriktad, flexibel och noggrann samt har förmåga att göra prioriteringar av dina arbetsuppgifter. Som person är du driven, engagerad och har god organisations- och samarbetsförmåga. Du tar initiativ, har ansvarskänsla och tycker om att arbeta med människor. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
Vi tillämpar löpande urval i denna rekryteringsprocess. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde: Enligt överenskommelse.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331493". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
)
205 05 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Hanna Jarl, Enhetschef 040-337037 Jobbnummer
9961613