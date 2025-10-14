Vänsterpartiet Västerbotten söker valombudspersoner
Vänsterpartiet Västerbotten / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2025-10-14
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänsterpartiet Västerbotten i Umeå
Inledning
2026 är det val till riksdag, region och kommuner. Västerbotten är ett av landets starkaste vänsterfästen, och vi söker nu dig som kan och vill bidra till Vänsterpartiets valrörelse för att stärka chanserna till ett regeringsskifte och för att få ett Västerbotten där rättvisa och solidaritet är ledorden.
Arbetsuppgifter
Som anställd hos Vänsterpartiet Västerbotten kommer du arbeta tillsammans med våra två ombudspersoner, distriktsledningen och regiongruppen. Arbetet kommer att variera och bero på vilken fas av valrörelsen som pågår. Fokus kommer att vara att stötta partiföreningarna genom aktivitetsskapande insatser, samt att organisera ringkampanjer, affischering och offentliga arrangemang. Därför är det viktigt att du är utåtriktad, självgående och relationsskapande.
Du bör också sympatisera med och ha god kännedom om Vänsterpartiet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att bedriva eller leda projekt, ideellt eller professionellt, och/eller är en inspirerande kommunikatör. Det är meriterande om du har kunskap eller intresse av sjukvårdspolitik, kulturpolitik, kollektivtrafik eller regional utveckling.
Om arbetsplatsen
Vänsterpartiet Västerbotten arbetar med påverkan och aktiviteter för att underlätta vardagen för de lokala partiföreningarna i länet. Vi har idag över 1000 medlemmar men vill bli både fler och mer aktiva. Vår grundidé är att vi vill skapa ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt samhälle på ekologisk grund.
Vänsterpartiet Västerbotten är en modern och levande arbetsplats. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme i veckan. Givetvis har vi kollektivavtal.
Distriktet har två anställda placerade i Umeå, och arbetar tillsammans med Vänsterpartiets regiongrupp. Därutöver samarbetar vi också med anställda och ideella i Vänsterpartiets partiföreningar i Västerbotten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: vasterbotten@vansterpartiet.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänsterpartiet Västerbotten
, https://vasterbotten.vansterpartiet.se/
Nydalavägen 2 C (visa karta
)
903 38 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Vice distriktsordförande
Eva Arvidsson eva.arvidsson@vansterpartiet.se 070-5411019 Jobbnummer
9556851