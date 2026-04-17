Vandalorum Restaurang söker diskare
2026-04-17
Vi letar efter en person som gillar ett högt tempo, som är noggrann, organiserad, samarbetsvillig och flexibel, positiv och som klarar av tungt arbete. Du behärskar god svenska. Tidigare erfarenhet från restaurangbranschen är ett plus och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du ingår i ett sammansvetsat och glatt arbetsteam som dagligen levererar matupplevelser av hög klass med specifikt ansvar för disk. På grund av verksamhetens karaktär kan också andra uppgifter förekomma så som servering och städning.
Visstidsanställning 1/6-30/9 2026. Omfattning i genomsnitt 30 tim/vecka, vardagar samt arbete varannan helg. För tjänsten tillämpas kollektivavtal tecknat mellan Fremia och Hotell- och restaurangfacket (HRF).
Så ansöker du:
Välkommen med din skriftliga ansökan i pdf-format om max 1 A4 samt CV till malena.sandahl@vandalorum.se
Sista ansökningsdag är 3/5 2026, märk ämnesraden i ditt mail "Diskare". Vi intervjuar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan snarast.
Om Vandalorum Restaurang:
Många av Vandalorums gäster kommer inte bara för konst- och designupplevelsen utan även för den goda matens skull. I restaurangen lagas och bakas allt från grunden. Vi använder närproducerade, ekologiska råvaror och är KRAV-certifierade. Restaurangen är medlem i Regional Matkultur Småland. 2018 utsågs Vandalorum Restaurang till vinnare av Smålands och Ölands gastronomiska akademis pris i kategorin "Destinations- och landsbygdsutveckling genom matupplevelse 2018" och mottog i oktober 2018 priset som Årets Kulturrestaurang på Restauranggalan. Vandalorum har ca 100.000 besökare årligen.
