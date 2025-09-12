Välutbildad akupunktör i Helsingborg sökes

Y&G Health AB / Hälsojobb / Helsingborg
2025-09-12


Visa alla hälsojobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Y&G Health AB i Helsingborg

Vi söker nu en högst proffsig och kompetent akupunktör som kommer ansvara för:
Bokningar.
Behandlingar.
Faktureringar.
Betalningar.
Kundkommunikation.
Utvärdering och uppföljning av patienters framsteg.
I arbetet krävs:
Förmåga att arbeta självständigt och anpassa behandlingsplaner efter individuella behov
God kommunikationsförmåga på tyska / engelska då kliniken har många internationella kunder samt empatiskt förhållningssätt gentemot patienter
Noggrannhet och professionalism i dokumentation och journalföring

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Y&G Health AB (org.nr 559027-8213)

Jobbnummer
9507237

Prenumerera på jobb från Y&G Health AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Y&G Health AB: