Välutbildad akupunktör i Helsingborg sökes
2025-09-12
Vi söker nu en högst proffsig och kompetent akupunktör som kommer ansvara för:
Bokningar.
Behandlingar.
Faktureringar.
Betalningar.
Kundkommunikation.
Utvärdering och uppföljning av patienters framsteg.
I arbetet krävs:
Förmåga att arbeta självständigt och anpassa behandlingsplaner efter individuella behov
God kommunikationsförmåga på tyska / engelska då kliniken har många internationella kunder samt empatiskt förhållningssätt gentemot patienter
Noggrannhet och professionalism i dokumentation och journalföring
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett heltidsjobb.
