Valslagerverkstad
Gränges Finspång AB / Processoperatörsjobb / Finspång
2026-03-04
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
Gränges Finspång AB i Finspång
Har du arbetat som underhållsmekaniker och har kunskaper inom rullningslager. Då har vi ett spännande arbete att erbjuda!
Inledning
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Vår framgång bygger på en stor industriell hantverksskicklighet och en hög motivation hos våra medarbetare. Det är bland annat det som är vår styrka; olika perspektiv och kunskapsområden under ett tak med ett gemensamt mål - ett framgångsrikt Gränges. Tillsammans jobbar vi mot att bli klimatneutrala 2040.
Arbetsuppgifter
Som mekaniker i valslagerverkstaden är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att utföra avhjälpande och förebyggande underhåll av valsverkens valsar och dess lagringar, på ett yrkesmannamässigt sätt genom förbättringar och modifieringar.
Arbetet är självständigt med ett delegerat arbetsansvar i en teknisk miljö. I rollen krävs att man har förmåga att hantera förändringar och kunna ställa om utifrån situationens krav.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet från arbete som mekaniker av underhåll, gärna från processindustrin. Lämplig utbildning är tekniskt yrkesinriktat gymnasium. Kunskap inom mekaniska toleranser, ritningsläsning och rullningslager har stor betydelse för tjänsten.
Som person tar du ett eget ansvar, är självgående i arbetet och har förmåga att kunna ta egna initiativ. Du har en god samarbetsförmåga, är kommunikativ, och noggrann. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Erfarenhet av underhållsarbete samt Truck- och traverskort är meriterande.
Hälsa och säkerhet har högsta prioritet inom Gränges. Att arbeta på Gränges innebär att omge sig med stolta, kompetenta och motiverade kollegor - i en säker arbetsmiljö. Publiceringsdatum2026-03-04Kontaktuppgifter för detta jobb
Är du intresserad av att bli en del av vårt team? Tveka inte att kontakta oss.
Har du frågor angående tjänsten kontakta Stefan Gustavsson, 0701486515 alternativt stefan.a.gustavsson@granges.com
.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31. Urval sker löpande. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gränges Finspång AB
(org.nr 556002-6113), http://www.granges.com/sv/ Jobbnummer
9777306