Valmyndigheten söker säkerhetsansvarig
Skatteverket / Chefsjobb / Sundbyberg Visa alla chefsjobb i Sundbyberg
2025-09-30
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skatteverket i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Sollentuna
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vill du arbeta tillsammans med oss för att säkra demokratiska och rättssäkra genomförda val? Nu söker vi dig som vill arbeta i en myndighet som har en viktig och central roll i den demokratiska processen!
Valmyndigheten är central valmyndighet för val och ansvarar nationellt för att planera, samordna och genomföra allmänna val och folkomröstningar.
Myndigheten har också ansvar för att hantera uppgifter inom ramen för Europeiska unionens medborgarinitiativ.
Om jobbet
Säkerhet är en avgörande del i arbetet med att genomföra val. Utvecklingen i omvärlden ställer ständigt nya och högre krav på säkerhet och beredskapsarbetet. Du kommer därför att verka i en föränderlig och prioriterad miljö där myndighetens uppdrag ständigt är i fokus.
I arbetet som säkerhetsansvarig och tillika biträdande säkerhetsskyddschef är du ansvarig för säkerhetshetsarbetet på Valmyndigheten och rapporterar till kanslichefen, högsta chef på Valmyndigheten och tillika säkerhetsskyddschef. Du kommer att leda det strategiska säkerhetsarbetet på Valmyndigheten men även vara väldigt operativ i många säkerhetsfrågor.
Ditt ansvar och dina arbetsuppgifter kommer att spänna över samtliga Valmyndighetens säkerhetsområden, så som fysisk säkerhet, personalsäkerhet, informationssäkerhet, civil beredskap m.m. Du är helt självständig i din roll. Arbetsuppgifterna är komplexa och ofta myndighetsövergripande. Detta kräver framförallt ett strategiskt perspektiv, men du behöver vara flexibel och även kunna hantera och leda ett operativt säkerhetsarbete samtidigt som du samverkar med andra inom myndigheten.
Som biträdande säkerhetsskyddschef kommer du att ansvara för det löpande arbetet med myndighetens säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan. Din uppgift är att leda arbetet med att analysera hot och sårbarheter som är av betydelse för myndighetens skyddsvärden samt att planera, genomföra och följa upp påkallade säkerhetsskyddsåtgärder. I ansvaret ingår också att ansvara för operativa kontakter med andra myndigheter inom säkerhetsområdet.
Du ansvarar också för handläggning av olika typer av ärenden inom säkerhets- och säkerhetsskyddsområdet, som exempelvis att leda arbetet vid säkerhetshotande händelser eller andra incidenter. Det kan också handla om att analysera och föreslå åtgärder utifrån inkomna underrättelser eller lägesbildsrapporter från andra myndigheter
Arbetet på Valmyndigheten följer normalt valcykeln och hela verksamheten behöver präglas av en stark säkerhetskultur och där är du motorn i vårt arbete. När du börjar hos oss är det mindre än ett år kvar till valen 2026 och din roll är oerhört central.
Valmyndigheten har Skatteverket som värdmyndighet. Det innebär att det är Skatteverkets rutiner, lösningar och riktlinjer som tillämpas i tjänsteutförandet åt Valmyndigheten och att Valmyndigheten arbetar utifrån till exempel Skatteverkets säkerhetsstyrning. Skatteverket ska som värdmyndighet tillhandahålla det stöd som Valmyndigheten behöver för sin verksamhet avseende säkerhet. I praktiken är det du som ansvarig för säkerhetsarbetet på Valmyndigheten som identifierar behoven av säkerhet och vid behov har en nära dialog med säkerhetsenheten på Skatteverket.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Valmyndigheten behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- vara självgående i din roll såväl som initiativrik och ansvarstagande
- främja en stabil och förtroendeskapande arbetsatmosfär och samarbeta effektivt
- ha ett gott omdöme som präglas av ett högt säkerhetstänk
- kunna analysera informationsflöden, se samband och fatta beslut
- vara flexibel och ha förmågan att snabbt kunna anpassa dig till nya förutsättningar
- ha en utpräglad serviceförmåga och trivas med många kontaktytor
- ha en god förmåga att kommunicera och uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- relevant högskoleutbildning eller annan utbildning inom säkerhet som myndigheten ser som relevant för tjänsten,
- aktuell och relevant erfarenhet av arbete på myndighet som lyder under säkerhetsskyddslagen,
- aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att leda och genomföra säkerhetsskydds- och riskanalyser.
Det är önskvärt om du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av arbete med eller under ett valgenomförande.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/754". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skatteverket
(org.nr 202100-5448) Kontakt
Anna Nyqvist, kanslichef 010-5757017,anna.nyqvist@val.se Jobbnummer
9533496