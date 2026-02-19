Välkommen Fredag 6/3 kl.10.00
Elis Textil Service Ab Vara / Maskinoperatörsjobb / Vara Visa alla maskinoperatörsjobb i Vara
2026-02-19
, Grästorp
, Herrljunga
, Vårgårda
, Lidköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elis Textil Service Ab Vara i Vara
Vi söker säsong och sommarvikarier dag samt kväll till vår produktion.
Är du intresserad att jobba i vår produktion som operatör, då är du Hjärtligt Välkommen Fredag 6/3 kl. 10.00 att lämna ditt CV med foto
Vi finns i den vita byggnaden mellan ICA och Willys Torggatan 48 . Ring på personal snurran för att beträda området
Period & Arbetstid:
Säsong Dag ca v.20-34 07:00-16:00
Säsong Kväll med start från mitten av mars och avslut i ca september arbetstider 16.00- sluttid varierar 20,30,22,30 el. 01,00
Sommar Dag v.23-32 mån-fre 7.00-16.00
Sommar Kväll v.25-33 mån-fre 16.00-sluttid varierar 20,30,22,30 el. 01,00 Stora delar av sommaren blir till 01.00
Vilka är vi, Elis är en internationell multiserviceleverantör inom hyreslösningar för textilier, hygientillbehör och facility service, Vi finns i 30 länderna.
I Sverige hanterar vi varje år mer än 75 000 ton arbetskläder, lakan, handdukar, hygienutrustning och mattor åt hotell, restauranger, vårdgivare, industrier och fastighetsägare. I Sverige är vi 1500 medarbetare och omsätter 2,1 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö och vi har 25 anläggningar spridda i landet.
På vår anläggning i VARA hanterar vi Hotell och Restaurang textilier
Som produktionsoperatör består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av att mangla våra textilier i efterbehandlingsprocessen i vårt tvätteri.
Vi söker dig som är fyllda 18 år. För att klara av rollen är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Besök på Elis anläggning i VARA Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elis Textil Service AB
(org.nr 556022-4171)
Turbingatan 5 (visa karta
)
534 50 VARA Arbetsplats
Elis Textil Service Ab Vara Jobbnummer
9751793