Valideringsledare Life Science
Därför är detta jobb för dig På Knightec Group förstår vi att validering är mer än bara dokumentation. Det handlar om att leda och inspirera team för att nå gemensamma mål - att leverera en säker produkt och förbättra livskvaliteten för användarna.
Vårt teamorienterade arbetssätt låter dig ta dig an och leda projekt utanför din tidigare erfarenhet, tillsammans med den samlade expertisen inom Knightec Group. Som Valideringsledare får du också möjlighet att coacha juniora kollegor och hjälpa dem utvecklas genom att dela din kunskap.
Inom vårt affärsområde Compliance & Management stöttar vi en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrningPubliceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Validering och kvalificering av datoriserade system, processer och utrustning inom Life Science-industrin.
Delta i design, inköp och driftsättning, vilket ger dig möjlighet att påverka resultat och utfall.
För att stimulera din utveckling kommer du vara del av vårt kompetensområde Validation Management:
Workshops, mentorskapsprogram och diskussionsforum som främjar kunskapsdelning och samarbete.
Möjligheten att utveckla dig själv och dela din kunskap med andra kollegor.
Alltid ha ditt team bakom dig, redo att stötta när det behövs.
Kvalifikationer
Kvalitetsorienterat angreppssätt och en vilja att utveckla dig själv och dina kollegor.
Ingenjörsexamen inom bioteknik, medicinsk teknik, kemiteknik, datateknik eller liknande.
Självständigt drivit arbetet med validering inom Life Science och varit ansvarig för DQ/IQ/OQ/PQ-faserna.
Erfarenhet av krav- och avvikelsehantering.
God kunskap inom GxP-regelverk, särskilt GAMP5, 21 CFR part 11 och Eudralex Annex 11.
Utmärkta kommunikationsförmågor och obehindrad i svenska och engelska.
Erfarenhet av att leda valideringsarbetet och ansvara för tidsplanering och resursplanering.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor Dragarbrunnsgaten 45 i Uppsala. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2025-09-28. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Lina Jäderborn, Talent Acquisition Partner. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
