Valideringsingenjör | Cytiva | Uppsala
Lernia Bemanning AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala
2025-09-05
Nu har du chansen att bli en del av vår kunds dynamiska team som valideringsingenjör i Uppsala! Här får du möjligheten att planera och genomföra spännande valideringsprojekt inom kemisk produktion, med stor potential för personlig och professionell utveckling i en storskalig industrimiljö.

Om tjänsten
Som valideringsingenjör kommer du att planera, utforma och genomföra valideringar, granska och bedöma kravspecifikationer, riskbedömningar samt ändringsärenden för vår kunds storskaliga kemiska produktionsverksamhet i Uppsala.
Om dig
Formell kompetens
Vi söker dig som har en universitetsexamen med teknisk eller naturvetenskaplig inriktning, gärna som civilingenjör eller motsvarande. Du har relevant erfarenhet från bioteknik-, läkemedels- eller processindustri. För att lyckas i rollen behöver du ha gedigen kunskap om valideringsarbete inom kemisk produktion, inklusive vattenvalidering, rengöringsvalidering, processvalidering samt installations- och funktionskvalificering. Du måste också kunna uttrycka dig klart och tydligt både skriftligt och muntligt på svenska och engelska.
Meriterande
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i storskaliga kemiska produktionsmiljöer. Erfarenhet av att planera och genomföra komplexa valideringsprojekt är också en fördel. Kunskap om specifika tekniska regelverk och standarder inom validering samt erfarenhet av att arbeta med kravspecifikationer och riskbedömningar är värdefullt. Förmåga att snabbt anpassa sig till förändrade projektkrav och deadlines är också önskvärt. Erfarenhet av att använda projektledningsverktyg och samarbete i tvärfunktionella team är en pluspoäng.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som är ansvarig för ditt uppdrag och ser till att du trivs på din arbetsplats och stöttar dig samt utvecklar dig i din yrkesroll.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
